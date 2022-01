Influerarparet Jocke och Jonna upptaxeras

Under 2019 och 2020 drog sociala medie-profilerna Jocke och Jonna av löpande inköp av kläder, mat och en resa till Kreta med hänvisning till att det var rekvisita och tjänsterelaterade utlägg, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Familjen har miljontals följare på bland annat Instagram och Youtube.

Detta har dock nyligen fått nobben av Skatteverket som upptaxerar paret med hundratusentals kronor. Även parets bolag Jocke & Jonna AB, som de driver tillsammans med influeraren Danjal Kanani, får krav på att betala ytterligare arbetsgivaravgifter och moms. Som ett straff för de felaktiga uppgifterna tillkommer även ett mindre skattetillägg på de tre besluten.

Enligt kommunikationen med Skatteverket har Joakim och Jonna Lundell hänvisat till att avdragen för kläder och skor ska gälla som rekvisita då det ”är dokumentationen av företrädarnas eget liv och leverne”.

Skatteverket saknar också körjournaler för att se att tre bilar inte har använts av paret privat, vilket också ger en upptaxering. Det gäller en Lamborghini av varianten Huracan Spider 5.2, tillverkningsår 2017, som värderades till 2,2 miljoner kronor enligt Skatteverket, en Mercedes-AMG G 63 från 2019 med nybilspris på nära 1,5 Mkr och en BMW X6XDrive 30D som köptes av paret för 0,6 Mkr av paret 2019.

Parets hus är även köpt av bolaget och som de hyr ut till sig själva. Under perioden har familjen Lundell spelat in tv kring en renovering i huset kallat för ”Jocke och Jonna, inspelning av Sveriges lyxigaste hus”. De har då begärt hyresavdrag, vilket också fått nedslag av Skatteverket. Det egna bolaget har samtidigt betalat för inackordering av parets hundar under renoveringen.

”Skatteverket anser att ni genom att betala dessa kostnader har betalat ut lön till företagsledarna som inte har redovisats. Avdrag för kostnaden motsvarande marknadsvärdet ska tas upp som oredovisad lön samt ligga till grund för beräkning av arbetsgivaravgifter”, meddelar myndigheten.

Skatteverket ger även bakslag för en resa till Kreta 2019 där även personer som inte är kopplade till bolaget deltog. Bland annat hänvisades den till Jonnas arbete med en blogg på Spotlife som genererade 80.000 kronor per månad och inköp av barnkläder för en lansering av barnklädmärket Bow Bow.

Skatteverket konstaterade dock att arbetstiden som lagts ned på detta var försumbart. De bilder på barnkläder som först skickats in var samma som ett senare redovisat inköp från en kinesisk näthandel. Senare skickades nya bilder in med ett kvitto om 77 euro, vilket enligt Skatteverket inte kunde kopplats till en lansering.

Joakim och Jonna Lundell har även medgrundat Influencer Panel, som är en plattform som kopplar ihop varumärken med influerare. Genom ett omvänt förvärv av Newton Nordic försökte de notera bolaget, vilket handelsstoppades av Nasdaq.

