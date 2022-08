Indikationer på konjunkturtopp i techbranschen

Under pandemin har oro för störningar i leveranskedjorna fått flera företag att fylla på sina lager. Enligt en färsk rapport från den franska investmentbanken Netaxis ökade lagerandelen av taiwanesiska bolags totala tillgångar från 18 procent under perioden 2015–2021, till 22 procent under årets första kvartal.

Taiwan – med sin starka tekniktillverkningssektor – är känslig för svängningar och kan därmed ses som en tidig indikation på utvecklingen inom techbranschen i övriga Asien.

Pressade av högre räntor och lägre konsumentefterfrågan – bland annat till följd av inflationen på flera håll i världen – väljer nu flera företag att sälja av sina lager och väntar med att själva lägga nya ordrar.

Asiatiska teknikbolag som sydkoreanska Samsung och taiwanesiska TSMC har redan meddelat att de skalar ned produktionen eller varnat för vad lagerutförsäljningen hos kunderna kan innebära.

Det kan framför allt slå mot Taiwan, där minskade exportordrar redan märks gentemot storkunderna USA och Kina.

”I takt med att kunder försenar beställningar för att sälja av sina lager kommer fler tillverkare att tvingas sänka priserna och ge rabatter, vilket också kommer att ha en inverkan på bruttomarginalen. Detta innebär att den starka tillväxten i omsättning och bruttomarginal de senaste två åren kan nå en konjunkturtopp”, skriver investmentbanken i rapporten.

Samtidigt syns tecken i Japan på att man fortfarande försöker att öka lagren av komponenter och råmaterial, där det fortfarande råder brist vilket fått bolag att skjuta upp tillverkningen av konsumentprodukter som riskokare och tvättmaskiner, enligt Nikkei Asia.

Enligt Netaxis kommer till och med den starka halvledarbranschen i Asien att påverkas, men där kan efterfrågan hållas uppe av en fortsatt starkt tillväxt i bland annat bilsektorn och datacenter.