Illröda siffror – men ett ”genombrottsår” enligt Einride

Sex år efter starten har svenska logistiktechbolaget Einride hunnit sätta sin prägel på marknaden för tunga, eldrivna transporter. Ett 40-tal storkunder – från Oatly och Electrolux till rederiet Mærsk – använder numera bolagets logistiksystem. Bolaget har ett eget operativsystem som vävs samman med bland annat elektriska lastbilar, förarlösa ”poddar” och ett nätverk av laddstolpar.

Redan 2019 blev bolaget först i världen med att få testa sitt elektriska, obemannade poddar på allmän väg i Sverige. Detta sedan Transportstyrelsen gett tummen upp gällande en sträcka mellan logistikjätten DB Schenkers lastområden i Jönköping.

För några veckor sedan blev man även först med att få tillstånd att få köra poddarna på allmän väg i USA, utan en förare ombord.

”Det är ett historiskt första steg mot framtidens autonoma elektriska transportsystem”, sa Robert Falck till Di då.

Det är just dessa typer av tunga, förutsägbara transporter – ofta mellan hamnar och logistikcentrum och butiker och varulager – som Einride hoppas bli en storspelare de kommande åren.

Idag övervakas de autonoma fordonen av en operatör som kan gripa in och fjärrstyra på distans. Ambitionen är att dessa operatörer ska kunna övervaka upp till tio fordon åt gången, och att transporterna på sikt ska vara helt självkörande.

Men framgången har sitt pris.

Under 2021 trefaldigades omsättningen visserligen till 18,2 Mkr. Men förlusterna trefaldigades samtidigt från 100 Mkr 2020 till närmare 322 Mkr i fjol, enligt den årsredovisning som Di Digital fått tjuvkika på.

Av denna siffra härrör 267 Mkr från förluster i moderbolaget och resten från Einrides dotterbolag i USA, med ett 70-tal medarbetare i New York och Austin, Texas.

Men förlusterna är enligt plan, enligt Robert Falck.

”För oss har det varit ett genombrottsår”, säger vd:n.

”Siffrorna ligger i linje med den plan vi tagit fram ihop med våra investerare. Vi investerar i teknisk utveckling och de kundleveranser vi har framför oss. Vi har fått in ett stort antal kunder och kunnat bygga upp en fin leveransplan framåt”, fortsätter han.

Till saken hör att Einrides affärsmodell binder en hel del kapital. Detta eftersom bolaget bygger sina komplexa logistiksystem med hårdvara från exempelvis fordonsbolag och tillverkare av laddstationer. Intäkterna under 2021 beskrivs exempelvis i årsredovisningen som en effekt av kundavtal ingångna under andra halvåret 2020.

När bolaget ska uppvisa ordentlig omsättning och gå med vinst, vill Robert Falck inte säga. Men han beskriver 2022 som ett ”starkt tillväxtår”.

”Vi är redan i dag inblandade i 50–60 procent av alla avtal på marknaden för tunga, eldrivna transporter”, säger han.

Satsningen har redan lockat stora mängder kapital från tunga investerare som svenska EQT, amerikanska jätten Capital Group och finska JB Nordic Fund. Bara under 2021 tog Einride in totalt 915 Mkr via två nyemissioner.

”Vi har tagit in ungefär 250 miljoner dollar sedan start”, säger vd:n.

Värderingen är imponerande. I januari i år låg den på närmare 13 miljarder kronor, enligt flera källor till Di Digital.

”En börsnotering är ett gångbart alternativ för oss framåt”, sa Robert Falck då.

Kassan är av allt att döma välfylld. Vid årsskiftet innehöll den 508 miljoner kronor. Men Robert Falck indikerar att bolaget behöver ta in mer kapital för att fortsätta gasa på i den takt man vill.

I slutet av 2021 startade Einride exempelvis tre nya bolag: i Tyskland, Belgien och Holland, för att hantera nya kundkontrakt. Vd:n uppger att man har 420 medarbetare i dag och spår att man närmar sig 500 vid årsskiftet.

”Vi är i fortsatt behov av kapitalfinansiering, men vi haren tydlig plan till lönsamhet. Och vi har en bra dialog med befintliga och nya investerare”, säger Robert Falck.

Det är tuffa tider för många techbolag. Hur starkt är intresset från investerarna för er del?

”Alla investerare har blivit mer selektiva, men vi är optimistiska. Intresset för eldrivna, tunga transporter accelererar. De höga bränslepriserna bidrar till omställningen och förbättrar våra förutsättningar.”

Hur många fordon ingår i era olika system?

”Under det kommande 12 månaderna ska vi ha satt totalt 1.000 lastbilar i drift.”

Vilka är era viktigaste samarbetspartners?

”Det är våra kunder. Deras engagemang ligger till grund för vår tillväxt.”