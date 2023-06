Ilija Batljan fortsätter dumpa i onoterade bolag

Ilija Batljans personliga ekonomiska situation till följd av raset i SBB tvingar fastighetsprofilen att sälja andra innehav, vilket Di rapporterat om tidigare.

Betaltjänstbolaget Yabie är den senaste försäljningen som blivit publik, sedan ägardatabasen Holdings noterat innehavsminskningen. Något som Breakit var först att rapportera om.

Totalt ägde Ilija Batljan 845.765 aktier i Yabie, motsvarande 4,7 procent av kapitalet. Priset har i gråhandeln hos investmentbanken Pareto fallit från 38 kronor till 25,5 kronor på en dryg vecka. Posten kan därmed uppskattas ha varit värd mellan 32 Mkr och 22 Mkr vid försäljningen.

När Di i förra veckan rapporterade om Ilija Batljans onoterade innehav berättade Yabies marknadschef Karl Garberg att han tog eventuella försäljningar med ro.

”Vi är trygga i vår ägarstruktur. De allra största ägarna sitter i styrelsen och är aktiva inom bolaget, så var det inte med Ilija Batljan. Vi ska vara kapitalpositiva i början av 2024 och behöver inte ta in mer kapital innan dess”, sa Karl Garberg då.

Just aspekten att ta in nytt kapital är det som kan påverka bolagen negativt om en storägare som Ilija Batljan dumpar stora mängder aktier. Om det sker till en lägre värdering finns möjligheten att investerare inte vill betala lika mycket för en viss procentandel av bolaget vid en emission. En planerad nyemission, parallellt med att stora mängder aktier finns ute i gråhandeln, minskar också incitament för investerare som vill in i bolaget att delta i rundan.

Solcellsbolaget Exegers aktie har till exempel fallit från 75 till 50 kronor i gråhandeln hos investmentbanken Pareto, där aktiviteten enligt Di:s uppgifter har varit hög på senare tid. Dock finns inga bekräftade uppgifter om att det är Ilija Batljan som stått för den stora mängden aktier till försäljning. Han har ägt runt 4,4 procent av kapitalet i bolaget.

Enligt Holdings har Batljan också sålt i princip alla sina aktier i nätläkaren Doktor.se – totalt 932.150 aktier eller 0,4 procent av kapitalet. Det senast kända aktiepriset är i det fallet 25 kronor, vilket skulle innebära att posten totalt sett varit värd kring 23,3 Mkr.