Husdjurs-boom och megarundor i Silicon Valley

Under årets första sex månader gjordes fler investeringar i Silicon Valley på över 100 miljoner dollar än under hela 2020. Ett hett område är husdjurstjänster som har fått ett uppsving under pandemin.

John Collison är medgrundare av betalbolaget Stripe i Silicon Valley, som har tagit in en megarunda i år på 600 miljoner dollar.

Pandemin har inte satt sina spår när det gäller riskkapitalinvesteringar varken i USA eller i Sverige. Efter den initiala oron med uppsägningar i startupbolag i techmeckat Silicon Valley och en viss återhållsamhet bland investerare slogs nya investeringsrekord i fjol.

I år är riskaptiten i USA ännu större. Särskilt hos institutionella investerare, som hedgefonder, pensionsfonder och olika fondförvaltare, som var mer aktiva än någonsin med att investera i startupbolag under andra kvartalet i år. Det rapporterar Wall Street Journal och refererar till siffror från analysföretaget Pitchbook.

Enligt prognosen kommer de icke traditionella investerarna i privatägda teknikbolag att gå om riskkapitalbolagen i investeringsnivåerna under 2021.

Riskkapitalinvesteringar i USA under 2020 och 2021 Enligt siffror från analysföretaget CB Insights investerades det nära 130 miljarder dollar i riskkapitalfinansierade startupbolag i fjol. Under första halvåret 2021 var den siffran redan 150 miljarder dollar, enligt amerikanska riskkapitalföreningen NVCA och analysföretaget Pitchbook.

Hittills i år har det gjorts 152 så kallade megarundor i Bay Area-bolag, där Silicon Valley ligger, vilka motsvarar investeringar på minst 100 miljoner dollar – cirka 866 miljoner kronor i dagens penningvärde. I fjol var siffran för helåret totalt 134 megarundor.

Till exempel tog betalbolaget Stripe in en investering på 600 miljoner dollar i mars i år och Robinhood Markets en investering på hela 3,4 miljarder dollar.

Under pandemin har det skett en stor utflyttning från San Francisco, staden som ofta förknippas med området Silicon Valley, och majoriteten av techfolket har jobbat hemma. Men, enligt en undersökning av University of California som Dagens Nyheter hänvisar till i ett reportage från Silicon Valley, bor 80 procent av dem ändå kvar i Bay Area där techmeckat ligger. Och teknikbolagen rider på att digitala omställningen har accelererat snabbt under pandemin.

En bransch som har fått ett uppsving av hemmajobbandet är startups för djurägare. Efterfrågan på husdjur har varit stor sedan coronautbrottet startade och i Silicon Valley syns det i pengaflödet.

Hittills i år har aktörer i Silicon Valley, enligt Pitchbook, investerat 1,1 miljard dollar, motsvarande drygt 9,5 miljarder kronor, i katt- och hundbolag som jobbar med digitala försäkringslösningar, DNA- och veterinärtjänster. Störst var investeringen i den brittiska försäkringstjänsten Bought by many, som fick in 350 miljoner dollar.

Uppsvinget i techbranschen märks också bland de nyblivna börsbolagen och under första halvåret i år har 39 Silicon Valley-företag noterats. Det toppar, enligt en artikel på San Francisco Business Times, årsrekordet för området under de senaste 20 åren sedan dotcom-boomen.

