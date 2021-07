Hon räddade livet på sin medgrundare – hantverkartjänsten växer med 30 procent per månad

Done vill digitalisera processen med att hitta hantverkare och gå i bräschen för att gig-trenden ska förändra branschen. Nu expanderar tjänsten både norr- och söderut.

Malin Granlund och Alek Åström träffades på startupfabriken Antler, där de startade hantverkartjänsten Done.

Malin Granlund och Alek Åström träffades på startupfabriken Antler 2019. De insåg snabbt att de kompletterade varandra – med hennes erfarenhet som tidigt anställd på flera startupföretag och hans bakgrund från apputveckling under tio år för stora konsumentvarumärken.

”Vi var båda inne på att utveckla en marknadsplats för tjänster och kom in på hantverkarbranschen”, säger Malin Granlund.

”I takt med att vi jobbade mer tillsammans så uppstod även kärlek”, fortsätter Alek Åström.

I oktober 2019, samma dag som paret fick in sin ängelinvesteringsrunda till sitt då nystartade bolag Done, fick Alek Åström ett plötsligt hjärtstopp. Som tur var befann de sig båda i hans lägenhet, vilket gjorde att han överlevde.

”En av 20 överlever. Det var Malin som gjorde hjärt- och lungräddning och räddade livet på mig”, säger han.

I dag har Alek Åström en inopererad hjärtstartare. Sedan hjärtstoppet har han genomgått tre operationer och prognosen ser positiv ut, men det har varit en utmaning att samtidigt driva vidare bolaget.

”Vi har lärt oss vad som är viktigt och har kunnat lämna över en del av ansvaret till teamet som har varit helt fantastiska. Det gäller att våga delegera”, säger Malin Granlund.

Personalen består av totalt nio personer, fem anställda och fyra konsulter. Några sitter i Stockholm, och man har en utvecklare i Tunisien och en i Uppsala. Två personer som jobbar med marknadsföring finns i Helsingborg.

Samtidigt som Alek Åström har återhämtat sig har coronapandemin dragit in över världen. I Sverige har det satt stor press på hantverkarbranschen, då intresset för att göra ordning i hemmet har varit större än någonsin. Rot-sektorn, det vill säga avdraget man kan göra för hantverksarbete i hemma, växte med 10 procent under 2020.

Den stora efterfrågan gör det krångligt att få tag i hantverkare – något som redan var svårt även innan pandemin. Det är där hantverksappen Done kommer in. I den kan kunden matchas med en hantverkare som har rätt kompetens och få en gratis offert genom ett videosamtal.

I appen sköter man även det administrativa som offertskrivning, kommunikation, rot och rut samt fakturering. Det innebär en avlastning som gör att hantverkare även kan ta små jobb utan att det medför en tidskrävande och kostsam administration, menar Malin Granlund.

”Vi ser att det här är ett en start på ett skifte i hela branschen och tror att det behövs nya grepp för att de små firmorna ska kunna konkurrera med de stora”, säger Alek Åström.

Done arbetar tillsammans med lokala hantverksfirmor och egenanställda hantverkare som är anslutna till tjänsten och fakturerar genom Done. Den största konkurrenten är Clas Ohlsons hantverkartjänst Clas Fixare, men grundarna menar att modellen med att samarbeta med etablerade hantverkare gör att Done kan skala snabbare än den.

”Vi gör det möjlighet med att skapa en gig-ekonomi i hantverkarbranschen. Vi tror att den trenden också kommer att rikta sig till specialiserade yrkeskunskap och där hoppas vi att ligga i bräschen”, säger Alek Åström.

Tjänsten lanserades 2019 har fått en rejäl skjuts både av pandemin och som exklusiv installationspartner till byggvaruföretaget K-Rauta.

”Köper du till exempel en blandare kan en av våra hantverkare komma och installera den”, säger Alek Åström.

Första marknaden var Stockholm och i maj lanserade man i Malmö och Göteborg. Hittills har verksamheten finansierats av en investering från startupfabriken Antlers riskkapitalgren och flera ängelinvesterare som Magnus Agnervald, tidigare vd på byggvarukedjan Byggmax, och Johan Rosendahl, grundare av byggvaruhandeln Byggarnas Partner. Totalt har Done tagit in totalt 6 miljoner kronor. Senare i år är tanken att bolaget ska ta in en större investering.

”Under de två första kvartalen 2021 växte vi med 250 procent sett till nya appanvändare, och 110 procent i antal bokade jobb. Vi har i snitt vuxit med 30 procent per månad under de senaste månaderna”, säger Malin Granlund.

Hittills har tjänsten använts av över 7 000 personer, men vilken omsättning det har genererat vill grundarna inte uppge.

Nästa stopp för Done blir Umeå, Uppsala och Örebro där de kommer att lansera som partner till K-Rauta.

”Den snabba tillväxten gör nu att vi rekryterar fyra heltidsroller inför hösten för att stärka upp produkt, marknad och den operativa verksamheten”, säger Malin Granlund.

Läs också: Riskkapitaljätte sätter upp ny startupfond i Sverige

Missa inte: Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Female Founders här!