Hjärnan bakom Spotifys poddar lämnar bolaget

Svenska annonsteknik-bolaget Danads har förnyat hur både streamingtjänster och tidningsjättar som Washington Post och New York Times exponerar reklam.

Annonsmarknaden är under massiv förändring, vilket påverkar hur mängder av exponeringsberoende affärsverksamheter marknadsför sig.

En faktor till att små och medelstora företag har sett en negativ utveckling i effekten av sin annonsering i sociala medier är att Apple stoppat möjligheten att fritt spåra privatpersoner mellan digitala plattformar i sina produkter.

I korthet har det inneburit att Facebook och Google inte kunnat bygga lika stora personprofiler på Iphoneanvändare, och därmed inte kunnat erbjuda lika träffsäkra annonser.

”Det har gynnat oss”, säger Istvan Beres, grundare och vd för svenska Danads (bolaget skriver själva ”DanAds”).

Vi ger tillbaka makten till publicisterna

Han beskriver tiden innan Apples åtstramning som att ”allt var programmatiskt”, det vill säga kontrollerat av stora aggregatorer som samlade på sig mängder av data om människor och sedan riktade automatiska annonser mot dem. Störst på programmatisk annonsering var och är Google.

Googleannonser bereds ofta plats på sidor med mycket trafik – till exempel mediebolag – och intäkterna som genereras delas sedan mellan sidan och Google.

”Det vi gör är att vi hjälper publicister att använda den data de själva har om sina användare, vad de tittar på eller läser till exempel. På det sättet ger vi tillbaka makten över annonsinnehållet till publicisterna”, säger Istvan Beres.

Bolagets mjukvara byggs in i mediehusens annonsplattformar och öppnar upp för möjligheten för små och medelstora annonsköpare att själva ladda upp och betala sina annonser enligt mediehusets modeller. På videostreamingplattformar som Hulu och Roku som också är Danadskunder är det förstås video som laddas upp.

Därefter börjar annonserna rulla på plattformarna i annonsytor som tidigare kontrollerades av Google eller någon annan programmatisk aktör.

”Säg att du vill marknadsföra smink, men du vill bara göra det till unga killar och tjejer som läser Vogue i USA, som är en av våra kunder. Då kan du välja dem och därmed vara säker på att din annons inte kommer dyka upp på någon annan konstig sida”, säger den tidigare finansministern Anders Borg, ordförande i Danads.

Små och medelstora företag har i den digitala eran inte varit intressanta för jättar som Washington Post och New York Times, eftersom de vill köpa för lite exponering. Därför har bolagen hamnat i knät på techjättarna för att nå ett visst antal ögon på sina annonser. Bolagen har kunnat välja att nå en viss användargrupp, men inte tydligt på vilka sidor de exponeras.

Danads beskriver sig inte som en massprodukt utan har bara avtal med stora medieplattformar. Det är också därför de börjat med USA och inte på hemmaplan.

”Processen att få in en annons på en av de stora plattformarna i USA förkortas med oss från 7–9 dagar till 6–7 minuter”, säger Anders Borg och tillägger att alla mellanhänder också kapas, vilket leder till kostnadsbesparingar för alla.

Mediehusen får behålla 70–90 procent istället för 30 procent

”Mediehusen får behålla 70–90 procent av annonsintäkterna istället för 30 procent (som med programmatisk annonsering, Di:s anm.).”

Danads har vuxit med omkring 100 procent årligen sedan 2018. 2020 hade bolaget en nettoomsättning kring 24 miljoner kronor i kärnverksamheten, för 2021 skulle det därmed innebära nära 50 miljoner. Även 2022 taktar de mot en fördubbling av omsättningen, enligt Anders Borg och Istvan Beres.

Så sent som i december 2021 kommunicerade Danads att de tagit in 123,5 miljoner kronor i en emission, vilket skulle räcka för att driva bolaget mot lönsamhet under 2023 hette det då.

Att de nu blivit godkända för ett lån på ytterligare 83 miljoner kronor från EU:s investeringsbank, EIB, ska ses som en möjlighet att växa ännu snabbare i Europa, menar de inblandade parterna.

”Med sin nya plattform kan Danads onlinetjänster på ett betydande sätt bidra till att EU:s mål att stimulera den digitala industrin uppnås och att små och medelstora företag får fart på sin verksamhet, stärker sitt varumärke och lockar till sig mer kapital”, säger EIB:s vicepresident den tidigare näringsministern Thomas Östros i ett pressmeddelande.

Enligt Istvan Beres är det inte säkert att Danads använder kapitalet de beviljats utan ser det mer som en möjlighet. Han inväntar hur bolagets styrelse vill göra med expansionen till Europa innan han börjar plocka av lånekapitalet.

Anders Borg är fåordig vad gäller nya avtal i Europa.

”Lånet ger oss flexibilitet och stabilitet. Vi har några stora avtal i Storbritannien, men vi kan inte säga så mycket mer än så om Europa ännu.”