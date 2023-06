Hedvig fasar ut Norge och Danmark

Får två år sedan säkrade Hedvig ett tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i hela EU. Men nu nöjer man sig med att växa och bli stora i Sverige.

Så, lite hårddraget, kan man beskriva bolagets nya inriktning sedan private equity-bolaget Adelis gick in som ny huvudägare i mars, samtidigt som delägaren Nicklas Storåkers tog över som ordförande.

Redan då stod det klart att Hedvigs internationella ambitioner skulle läggas på is och att cirka 12 av bolagets drygt 85 medarbetare skulle gå som ett resultat. Verksamheten i Norge och Danmark skulle leva vidare, hette det, men man skulle inte gå in i fler länder under 2023.

”Kapitalet vi nu tar in ska räcka för att nå lönsamhet på månadsbasis i slutet av 2024. Vi växer kraftigt, men försäkring är en enorm marknad”, sa vd och medgrundare Lucas Carlsén till Di Digital då.

Nu står det klart att verksamheten i Norge och Danmark fasas ut helt. Bolaget har den senaste tiden meddelat sina kunder att de inte kommer att förnya eller sälja nya försäkringar, vare sig i Norge eller Danmark.

”Som vi tidigare sagt så är vår strategi att fokusera helhjärtat på vår hemmamarknad Sverige, där vi fortsätter utöka vår produktflora, nu senast med djurförsäkring vid sidan av hus-, hem-, bil- och olycksfallsförsäkring”, säger Lucas Carlsén.

Han fortsätter:

”Som ett led i den strategin så har vi valt att inte förnya eller sälja nya försäkringar i Norge och Danmark, men vi kommer självklart ta lika väl hand om våra medlemmar i dessa länder så länge de har aktiva försäkringar. Vi har även ingått ett samarbete med Gjensidige som kommer erbjuda våra norska och danska medlemmar en ny försäkring när deras Hedvig-försäkringar löper ut om ett år”, säger han.

Börsjätten Gjensidige är Norges största sakförsäkringsbolag med verksamhet i Norden och Baltikum.

I slutet av maj skrev Hedvig i ett blogginlägg den brittiska försäkringsaktören Manypets slutar erbjuda husdjursförsäkring i Sverige och att Hedvig ”tar över stafettpinnen för att trygga Manypets svenska kunder”.