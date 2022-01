Hans tjänst ratar cv och personligt brev

Di Digital har tidigare berättat om Highers rekryteringssystem, som frångår den klassiska modellen med personligt brev och cv. Det helt mobila systemet är istället uppbyggt på kompetensbaserade frågor, psykologiska tester och videopresentationer. Under året har bolaget hittat sin nisch med fokus på alltifrån hantverkare, snickare, lager, hotell, restaurang och butikspersonal. Den inriktningen är Higher unik med i rekryteringsbranschen, menar Stefan Lidén.

”Andra rekryteringssystem jobbar mot lite 'fräckare' branscher , men ingen har tyckt att den här yrkessektorn är så spännande. Det är dessutom grupper där man kanske överlag inte varit så duktig på att just skriva cv. Vår produkt är fri från dokument som cv och personliga brev, och säg den hantverkare som springer omkring med en dator under armen. Däremot har alla en telefon”, säger han.

Vid årsskiftet gick Higher igenom Ica Sveriges rigorösa säkerhetsklassning, vilket gör att systemet nu kan rekommenderas till Icas över 1.300 butiker i landet. Ica Sverige kommer även använda Higher för att i sin tur rekrytera nya Ica-handlare.

”Bara under den senaste veckan har det anslutit 10 Ica-handlare, och till nästa årsskifte räknar vi med att ha 200 handlare”, säger Stefan Lidén.

Under fjolåret har över bolaget fått in över 60 nya kunder. Däribland glasögonkedjan Synsam, som använder systemet för all rekrytering i Sverige och Norge. Andra kunder är bland andra Rizzo och sängvaruhuskedjan Sova.

Bolaget har även tagit ett kliv utanför Sverige. Det svenska matleveransbolaget Gordon Delivery är ett bolag som nappat på idén och vill ha tjänsten för samtliga marknader. Redan nu körs systemet i Norden och i Storbritannien, och inom kort lanseras den i Tyskland.

”Gordon Delivery växer så det knakar och tyckte vårt system passade överlägset bäst”, säger Stefan Lidén.

Nu väntar USA – bolaget diskuterar med tre hotellkedjor om att sköta rekryteringen vid nyetableringar av hotell.

”Vi är verkligen igång i USA och kommer stänga fler kunder under första halvåret 2022.”

Under 2021 omsatte Higher 5,5 miljoner kronor upp från 1,6 miljoner kronor under 2020. I år räknar bolaget att omsätta 15 miljoner kronor. Higher har även systerbolaget Nextu, som är ett videobaserat rekryteringsföretag och självklart använder sig av systemet Higher. Det bolaget omsatte runt 10 miljoner kronor under 2021. Higher har hittills tagit in 32 miljoner kronor i kapital. I den senaste rundan på 21 miljoner kronor som skedde i somras fick bolaget med sig fastighetsprofilen Jens Engwall.

”Vi har redan affärer skrivna under 2022 på 8 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på minst 100 procent utan att vi behöver skriva på någonting nytt.”

Med Stefan Lidén och Higher nöjer sig inte med det. Higher rekryterar för egen del för fullt, och första februari ansluter Arlas nuvarande försäljningsdirektör Daniel Noresson som ny tillväxtchef.

”Vi satsar nu på att ta hela dagligvaruhandeln i Sverige och med hans hjälp tror vi att vi kan bli ett naturligt val för allt snabbrörligt”, avslutar Stefan Lidén.

