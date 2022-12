Hajpad modeidé höll inte – ansöker om konkurs

Att hyra kläder på abonnemang är ett koncept med amerikansk förlaga. Incitamenten är olika, dels handlar det om att få tillgång till dyra designerplagg, dels lyfter företagen fram möjligheten att hyra som bättre för miljön än att köpa nytt.

Men än så länge har affärsidén inte fått fäste i Sverige, i alla fall inte bland de stora massorna.

Marknaden har dessutom fått sig en törn under året. Under våren lade It's Released ned sin verksamhet efter att inte ha kunnat säkra nytt kapital. I somras ansökte Hack Your Closet, en av de största aktörerna i nischen, om konkurs.

Nu ansöker alltså ytterligare en kläduthyrare om konkurs.

Routine, som hyrt ut tre märkesplagg per månad för 775 kronor, har inte kunnat betala sina skulder, enligt handlingar från Stockholms tingsrätt. Bolaget har haft tre anställda.

Routine var verksamt från 2020 och omsatte som mest 1 miljon kronor, enligt den senast tillgängliga årsredovisningen från 2021.

