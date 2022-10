Hagströmer om krascher och rivaliteten till Qviberg

Finansmannen Sven Hagströmers resa har inte alltid varit en dans på röda rosor. ”Nästa dag när jag skulle gå på lunch var det på löpsedlarna på Expressen”, säger han när Mitt i bruset går in på HQ-kraschen, flygplansolyckan där han var nära döden och narkotikaskandalen på Avanza.

Sven Hagströmer och Mats Qviberg slog sina påsar ihop 1990 och bildade Öresund. De blev bland annat kända som ”styckmästarna” när de ordnade upp bolag. Mittemot varandra vid ett varsitt skrivbord styrde de över varsin bank – Hagströmer med Avanza och Qviberg med HQ Bank.

”Då vi sprang på helt olika saker så hade vi tjugo väldigt framgångsrika år. Det enda vi grälade om under de åren var om hur många gånger vi hade grälat – om det var fyra eller fem, så det var en speciell relation.”

2010 drogs banktillståndet in för HQ Bank under dramatiska former. De valde då att gå skilda vägar och Sven Hagströmer startade Creades.

”Vår skilsmässa är en förebild. Vi hade inga papper, ingenting, och blev klara på en dag.”

Den gemensamma resan hade börjat lika snabbt och de hade sagt att ”vi kör så länge det är roligt”.

”Det blev för mycket med HQ så vi tog portföljen och delade upp efter de innehav vi gillade.”

Sven Hagströmer och Mats Qviberg har sedan dess ibland uppmålats som rivaler.

”Det var mer när vi hade två olika banker. En kund från HQ smakade bättre än en från SEB.”

Han är även utbildad pilot, men har inte flugit sedan en olycka 2014.

”Det var en fantasisk vårdag i april, fem grader i vattnet, och jag tog med mig Dagens Nyheter och fem mandariner.”

Efter att han hade tankat ringde han sin fru att han skulle vinka från planet när hon var ute och promenerade.

”Hon såg då att jag hade landningsstället ute, men jag hade telefonen avstängd.”

Han hörde inte varningsljuden när han skulle landa, så planet mötte vattnet voltade det runt och han hamnade hängande upp-och-ned och vattnet forsade in.

”När det hände så förbannande jag mig själv då jag hade klantat till det. Men sedan tog min överlevnadsförmåga över, styrkan att överleva, vilket gjorde att jag blev väldigt metodiskt när det hände.

När han väl tog sig upp var riskerade han istället att frysa ihjäl.

”Efter en och en halvtimme upptäcktes jag av två kvinnor, som hört smällen, men som inte visste att det varit en olycka, så de gick ut dit för att lägga fiskenät.”

En av dem hade jobbat på DN:s ekonomiredaktion och visste vem han är.

”Nästa dag när jag skulle gå på lunch var det på löpsedlarna på Expressen.”

Han har dock aldrig drömt om olyckan utan ungefär var 14:e dag drömmer han om att flyga.

”Och det är bara roligt.”

Förra året skakades Avanza av att polisen hittat spår av narkotika på kontoret.

”Det här får inte förekomma och vi har en väldefinierad drogpolicy. Jag blev förvånad av kolleger som hörde av sig, till exempel en som jag vet har problem, men som hävdade 'att det händer inte hos oss'. Det förvånar mig att man försöker spela spelet eller är totalt omedveten.”

Han ser också en skillnad mellan generationer.

”De som är yngre är lite mer liberala.”

Sven Hagströmer Född: 1943. Bakgrund: Förvaltare på Gränges och Investor innan han 1981 grundade Sven Hagströmer Fondkommission. Bildade tillsammans med Mats Qviberg Öresund 1990. Även grundare till Avanza Bank och sedan tio år investmentbolaget Creades. Socialt engagemang: Donationer till bland annat Nobelstiftelsen, Hjärnfonden, Kungliga Biblioteket och Grävfonden. Grundare till Raoul Wallenberg Academy, döpt efter hans släkting, som verkar för unga, till skrivskolan Berättarministeriet och Allbright som arbetar för diversifiering i näringslivet. Engagerad i Mediernas Etiknämnd och Hagströmer-biblioteket. Känd i samlarkretsar för hans gedigna samling antika böcker och handskrifter på över 5.000 objekt. Noterad portfölj värd drygt 7,3 miljarder. Delägare i onoterade bolag som Sana Labs, Lexly, Validio. Övrigt: Utbildad pilot, men slutade flyga efter kraschen 2014,

