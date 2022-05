H&M–backat textilbolag accelererar – behovet är enormt

Under onsdagskvällen tog First Northnoterade Renewcell in 324 miljoner kronor i en riktad nyemission. Teckningskursen på 105 kronor per aktie motsvarar en rabatt om 5 procent jämfört med onsdagens stängningskurs.

Det svenska textilåtervinningsbolaget kommer att använda kapitalet från nyemissionen till att öka produktionskapaciteten från 60.000 ton till 120.000 ton massa per år till 2023/24. Pengarna kommer främst användas för investeringar och rörelsekapitalbehov.

Till följd av ökat kundintresse blev expansionen tidigarelagd cirka två år och i sommar öppnar Renewcell en andra produktionsanläggning i Ortviken utanför Sundsvall.

”Anläggningen som vi bygger nu är byggd för 120 000 ton massa, så vad vi gör nu är att ta bort flaskhalsar i anläggningen och det är det den här kapitalresningen främst ska användas till”, säger Patrik Lundström, vd på Renewcell, till Di på torsdagen.

Textilsektorn står i dag för sex procent av de globala utsläppen av växthusgaser. För att motverka det har Renewcell tagit fram en ny form av textil med sin ”circulose”-massa. Den består av återvunna tygfibrer där tekniken separerar och återanvänder bomullsfiber av textilavfall såsom slitna jeans och produktionsrester.

”Behovet av circulose är enormt och vi ökar kapaciteten för att möta den stora efterfrågan till följd av den stora omställningen som sker när modeindustrin blir cirkulär och mer hållbar. När vi nu bygger ut fabriken har vi fortfarande en mycket liten del av världsmarknaden, bara 0,1 procent”, säger Patrik Lundström.

Sedan 2019 har circulose funnits på marknaden och då främst som ersättning för bomull och viskos. Materialet ska även kunna ersätta polyester. I samarbetet med kinesiska Yibin Hiest Fibre, har de framställt ett ”viskosfilamentgarn” av circulose som öppnar upp polyester- och sportmarknaden för bolaget.

Trots tillskottet av den nya anläggningen visar bolagets marknadsanalyser att det inte kommer räcka. Därför tittar bolaget på att öppna fler fabriker framöver.

”Det kommer finnas ett behov på ungefär 7 miljoner ton av circulosefiber till 2030. Så vi måste hjälpa våra varumärken att få tag i de här fibrerna genom att expandera. Hur vi än vrider och vänder på det så kommer vi behöva producera mera”, säger han.

Varför blev det en riktad nyemission?

”Vi valde en riktad nyemission för att det går fortare och det blir mer klart och tydligt. Det gav oss också möjligheten att ta in ett antal nya investerare”, säger Patrik Lundström.

Den riktade nyemissionen tecknades av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland befintliga aktieägarna H&M Group och Girincubator, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder, såväl som fonder förvaltade av SP Fund management company.

”I dag är vi den enda cirkulära lösningen i industriell skala och vi anser att vi ligger 5-7 år före våra konkurrenter. Med nyemissionen går risken med projektet ned enormt. Det kommer vara skakigt när vi startar upp anläggningen men jag har inga tvivel om att det inte ska fungera”, säger Patrik Lundström.

Renewcell har haft en svag utveckling på börsen i år där aktien har tappat mer än 50 procent.

”Det har varit en turbulent tid på aktiemarknaden och det har drabbat bolagets aktiekurs då vi fortfarande är i en expansionsfas”