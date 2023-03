H&M-arvingen köper ännu ett poddbolag

Poddkoncernen Third Ear Studio bildades i november 2021 genom en sammanslagning av H&M-arvingen Tom Perssons två svenska produktionsbolag Soundtelling och Just Stories – och danska Third Ear. Målet var då att surfa på den nya marknaden för podd-prenumerationer som Apple, Acast och Spotify banat väg för, vilket Di Digital rapporterat.

I augusti fyllde Third Ear Studio sedan kassan med 10 miljoner kronor i en riktad nyemission med befintliga ägare. Drygt 8 Mkr kom från Tom Perssons investmentbolag Co_Made, som är ett slags nätverk av bolag inom ljud-, tv- och filmproduktion.

I samma veva meddelade Third Ear att bolagets nya prenumerationserbjudande Third Ear+ lockat knappt 20.000 nytillkomna prenumeranter, vilket man beskrev som en ”flygande start”. Några av de titlar som lockade var ”true crime”-poddarna ”Spår” och ”Skuggland”, samt ”Uppgång och Fall”, som är dokumentärer ur företagsvärlden.

”Det ligger fortfarande i krokarna däromkring. Men vår prenumerationsaffär är cyklisk. Vi får in många nya användare vid stora lanseringar och sen är det lugnare utveckling, tills nästa stora lansering”, förklarar Carl Fridsjö, vd och medgrundare på Third Ear.

Nu höjer han, Tom Persson och resten av grundarna på Third Ear insatsen igen genom att Third Ear köper Podspace, en plattform för hosting och distribution av poddinnehåll som även hjälper sina kunder skapa intäkter genom annonser och prenumerationer.

Betalning sker helt via nyemitterade Third Ear-aktier och innebär att Podspace två grundare – Marcus Gellermark och Edward Jewson – blir minoritetsägare inom Third Ear. Till saken hör att Tom Persson var delägare i Podspace redan före affären, sedan han investerat 8 Mkr i bolaget i somras.

”Det här är i linje med vår långsiktiga investeringsstrategi, det känns därför väldigt spännande att fyra av våra tidigare investeringar nu går samman. Vi hoppas och tror att vi kommer bidra till fler samarbeten”, säger Tom Persson i ett skriftligt uttalande.

Exakt hur mycket av det nya bolaget som Tom Persson äger framgår inte.

”Tom Persson är inte majoritetsägare, men han är den största enskilda ägaren i Third Ear”, förklarar vd Carl Fridsjö.

Han uppger att Podspace inte har någon ”nämnvärd omsättning”.

”Värdet ligger i den stora plattformen och möjligheterna att förädla och vidareutveckla denna med ny funktionalitet och nya intäktsströmmar”, säger han.

Third ear spås omsätta 40 Mkr i år Omsättning 2022: Cirka 25 Mkr.

Resultat 2022: Cirka -10 Mkr. Prognos för 2023:

”Budgeten är en omsättning om cirka 40 Mkr, och en målsättning att nå svarta siffror på sista raden. Detta baseras främst på Third Ears befintliga verksamhet, då vi fortfarande är i arbetet av att planlägga den gemensamma strategin tillsammans med Podspace”, säger vd Carl Fridsjö.

Third Ear beskriver annars Podspace som ”Sveriges näst största podcastplattform” och uppges nå över en miljon unika lyssnare i veckan. Bland kunderna finns Perfect Day, Podme och Bonnier News. Bolaget ansvarar för poddar som ”Ursäkta”, ”En mörk historia” och ”Alex och Sigge”.

”Tillsammans ska vi utveckla den teknikpartner vi hela tiden önskat hade funnits för Third Ear”, säger vd Carl Fridsjö.

Han menar att Third Ear och Podspace blir den enda poddaktören i Sverige som har alla resurser i värdekedjan samlade under ett tak – från innehållsproduktion, reklamproduktion och sälj, till premiumteknik, annonsnätverk och distribution.

”Det är unikt”, säger han.

Ska ni köpa fler poddbolag?

”Vi har inga dialoger igång om nya förvärv, och ingen uttalad strategi om att växa på det sättet. Men om rätt möjlighet eller bolag dyker upp så kommer vi självklart att titta på det.”

Under tiden fortsätter Tom Persson att investera aktivt i gränslandet mellan ny teknik och media.

När Acastgrundarna Karl Rosander och Måns Ulvestam tog in 36 miljoner kronor till sitt bolag Sesamy i november 2022 var både Tom Persson och H&M-familjens Tham Invest investerare i rundan. Bolaget vill ersätta prenumerationstjänster med engångsköp.

”Det vi gör är prenumerationsbaserat och helt fokuserat på podd, så det finns ingen större koppling mellan bolagen i dagsläget”, säger Carl Fridsjö.

Podspace fortsätter även efter affärens slutförande att vara ett eget bolag och varumärke, men med Carl Fridsjö som vd.