Guldregn över deras startup – hjälper kunderna hantera penningtvättslagen

Sju månader efter Bits första runda meddelar bolaget att de har tagit in en ny finansiering på fyra gånger så mycket kapital.

Rundan, som uppgår till 46 miljoner kronor, leds av det amerikanska riskkapitalbolaget Unusual Ventures som tidigare investerat i den digitala aktiemäklaren Robinhood. Ytterligare ett amerikanskt riskkapitalbolag, Fin Capital, är med på tåget. De har tidigare investerat i fintechbolag som Sumup, Standard Metrics och Tradeshift.

Även Spotifyveteranen och investeraren Sophia Bendz, som ledde Bits första ”pre-seed”-runda via det tyska riskkapitalbolaget Cherry Ventures, deltar.

”Jag är imponerad över hur snabbt de har tagit sig från vision till produkt och ser fram emot att vara med på resan när Bits nu lanserar på den europeiska marknaden”, säger Sophia Bendz, som är general partner på Cherry Ventures.

”Kunderna måste förhålla sig till de regelverk som finns för att bekämpa penningtvätt, något som snart även gäller kryptotillgångar.”

Bits Technology är en mjukvaruplattform för verifiering av nya kunder och deras identitet. Bland användarna finns alla typer av bolag som är reglerade enligt penningtvättslagen.

Tjänsterna kretsar till tre begrepp:

• KYC (Know your customer)

• KYB (Know your business)

• AML (Anti-money-laundering), där hantering av risk, bekämpning av penningtvätt och regelefterlevnad är centrala delar.

Den internationella marknaden för dessa typer av tjänster växer snabbt. Enligt Bits visar färska rapporter att den spås växa till cirka 70 miljarder dollar år 2027. Tillväxten drivs av faktorer som ökat regulatoriskt tryck, mer avancerad ekonomisk brottslighet och behovet av nya tekniska innovationer, heter det.

”Under hösten har vi sett ett enormt behov hos våra kunder när det gäller flexibla lösningar för att verifiera sina användare och företagskunder. De måste förhålla sig till de regelverk som finns för att bekämpa penningtvätt, något som snart även gäller kryptotillgångar”, säger Jonatan Klintberg, vd och medgrundare på Bits.

Lars Albright, partner på Unusual Ventures, ser fram emot att hjälpa Bits nå en ledande position i Europa.

”Deras vision att förenkla och automatisera hanteringen av användardata och identitetsverifiering känns otroligt spännande och är något vi ser ett stort behov av”, säger han.

Bakom Bits Technology står grundarna Jonatan Klintberg, vd, Fredrik Eriksson, säljchef och Robin Lantz, produktchef. De har tidigare jobbat på fintechbolag som Tink och Klarna, samt på amerikanska teknikjättar som AWS och Apple.