Guldregn över 24 Storage-ägarna – de håvar in tresiffriga miljonbelopp

”Förrådsbranschens okrönte konung”, 24 Storage-grundaren Michael Fogelberg, är en av delägarna som cashar in när bolaget nu säljs till Nuveen Real Estate. Även finansprofilen Per Josefsson gör sig en hacka.

Lagerbolaget 24 Storage, som hyr ut förråd till privatpersoner, har varit ett hett byte på marknaden under hösten. Efter att ha nobbat konkurrenten Shurgards bud i slutet av november står det nu klart att bolaget säljs till kapitalförvaltaren Nuveen Real Estate som ägs av amerikanska Teachers Insurance and Annuity Association of America, TIAA. Försäkringsjätten förvärvar till en början 92,4 procent av bolaget.

Köpeskillingen landar på 2,1 miljarder kronor, eller 76 kronor per aktie. Det är betydligt högre än det bud på 62 kronor per aktie som TIAA lade tidigare i år.

Det innebär klirr i kassan för 24 Storages drygt 650 delägare, varav en majoritet är privatpersoner.

Nedan listar Di 24 Storages största ägare vid förvärvet. Informationen kommer från ägardatabasen Holdings, och är senast verifierad den 30 november 2021.

Fredrik Sandelin tog över vd-posten 2019, samma år som bolaget noterades på First North. Foto: Jack Mikrut

Grundaren Michael Fogelberg, som även kallats för ”förrådsbranschens okrönte konung” har en lång erfarenhet av förrådsbranschen. Bakom sig har han bland annat tidigare startat och sålt av förvaringsbolagen Shurgard Europa och Selstor.

2015 startade han 24 Storage för att utmana jättarna. Bolaget har i dag 26 anläggningar runtom i Sverige.

När försäljningen till Nuveen Real Estate tillkännages står han, tillsammans med familj, som störst ägare i 24 Storage via Fogelberg Kapital. Posten på 9,4 procent värderas enligt försäljningen till strax under 200 miljoner kronor.

Även Per Josefsson, känd som medgrundare av Brummers & Partners, cashar in. Han gick nyligen in som ankarinvesterare i saas-bolaget Momentum Software Group, som närmar sig en notering på First North. I investmentportföljen finns även andra techbolag som affischfloppen Desenio och Sinch som även gått trögt på börsen.

Desto bättre utveckling visar hans investering i 24 Storage. Hans ägarandel på 6,7 procent värderas nu till 140,7 miljoner kronor.

Stadiums grundare Bo och Ulf Eklöf. Foto: Jesper Frisk

Tredje största ägare är Stadium-grundarna Ulf och Bo Eklöf respektive Carl Rosvall, som båda har ett ägande på 4,88 procent. Procentsatsen motsvarar efter förvärvet ett värde på lite mer än 100 miljoner kronor.

Strax innan ägarbytet blev offentligt har även flera av 24 Storages största ägare sålt av sitt innehav. Enligt data från den 30 november har den tidigare storägaren Ernström & Co sålt av 100 procent av sitt innehav, som omfattade nära en femtedel av bolaget. Även finansmannen Staffan Persson, som sitter i styrelsen, har sålt av sin post på 15,8 procent. Den tredje största ägaren, Realm AB, har även sålt av sin post på 10,1 procent av bolaget.

Försäljningen följer efter en stark uppgång på börsen för 24 Storage, som är noterade på First North sedan 2019. I år är aktien upp med över 80 procent. Anmärkningsvärt är dock att Nuveen Real Estates förvärv ger bolaget en betydligt högre värdering än det börsvärde på 1,1 miljarder kronor som 24 Storage har enligt aktiekursen.