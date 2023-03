Google lockar svenska bolag med miljoner – och gratis techteam

Initiativet går under namnet Impact challenge: Tech for social good. Teknikjätten har tidigare ordnat drygt 40 liknande insatser i över 20 länder och finansierat över 400 ideella organisationer och sociala företag. De senaste fem åren har totalt cirka 800 miljoner kronor plöjts ned i hållbarhetsprojekt via koncernens filantropiska gren Google.org. Nu är det alltså Sveriges tur.

Fokus ligger på klimat och hållbarhet. De som kan söka stödet är ideella organisationer, forskningsprojekt, men även så kallade impactbolag där affärsidén kännetecknas av innovativa och nyskapande lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle.

Som mest kan ett projekt kamma hem cirka 34 Mkr. Pro bono-stödet omfattar även ett tekniskt team på fem till femton heltidsarbetande Google-anställda, volontärer som även kallas ”Google.org Fellows”. Det kan röra sig om ingenjörer, produktexperter och UX-designer som är tillgängliga i upp till ett halvår.

”Att vi kan göra det här känns väldigt, väldigt kul. Sverige är en otroligt spännande och innovativ marknad för den här sortens projekt”, säger Google Sverigechef Anna Wikland.

Har ni någon aning om hur många som kan tänkas söka?

”Nej, men vi hoppas verkligen att många av de fantastiska impact-bolagen och olika typer av både ideella organisationer och akademiska forskningsinstitut som finns här i Sverige gör det.”

Dörren är alltså öppen även för startups och vinstdrivande bolag, men det finns en hake:

”Projekten ska vara icke vinstdrivande. Pengar som eventuellt genererats ska återinvesteras. Syftet är att man man ska lösa stora utmaningar över tid och att det är skalbart”, säger Anna Wikland.

Ansökningstiden går ut den 21 april. De idéer och projekt som anses bäst kommer att granskas av en extern panel hållbarhetsexperter, bland andra Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, Victor Galaz, forskare vid Stockholm Resilience Center, samt Mala Valroy, investeringsansvarig på Industrifonden och Sara Öhrvall, senior rådgivare i Axel Johnson-koncernen.

I juryn ingår även Kristian Rönn, vd på svenskgrundade Normative, som 2020 fick finansiering av Google.org när en liknande utlysning gjordes på Europanivå. Bolaget står bakom en kalkylator för koldioxidutsläpp som uppges ha hjälpt tusentals små och medelstora företag att räkna ut sitt klimatavtryck kostnadsfritt.

Datum för när när arbetet ska vara klart är inte satt, men troligen blir det först i slutet av året.

”Vi får se längre fram, det beror på antalet ansökningar och hur de olika projekten ser ut helt enkelt”, säger Anna Wikland.

Vad svarar du den som ser det här som ett slags greenwashing från Googles sida?

”Världen står inför stora utmaningar framåt och för att hitta hållbara lösningar måste bolag och länder samarbeta. Vi vill vara en aktör som är med och bidrar. Det vi har sett med tidigare Impact Challenges är att de som har fått den här typen av fellowship har kunnat halvera tiden för att uppnå sina primära mål, så det lönar sig.”

Googles satsning görs med stöd av Samhällsentreprenörskap Sverige och Swedish Incubators & Science Park (SISP).

Enligt en färsk kartläggning från SISP finns över 400 nystartade eller små bolag i Sverige som bygger på innovationer som kan bidra till att tackla klimatkrisen, vilka alltså kan tänkas vara med och tävla om pengar och Googlevolontärer.

”Initiativ som Google.org Impact Challenge kan vara ett viktigt stöd för dessa innovationer att spridas och skapa riktig global impact, kommenterar Regina Summer, på Swedish Incubators & Science Parks.