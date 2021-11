”Google för ljud” utmanar mediebevakare – lockar amerikanska jättar

”Våra kunder vill få allt under samma tak”, säger vd:n Tor Rauden Källstigen som nu tar in 50 miljoner kronor för att fortsätta den amerikanska expansionen.

All Ears var tidigt ute med en automatisk analysering av talade medier. Plattformen är särskilt ett verktyg för kommunikatörer och pr-experter som behöver omvärldsbevakning. Kunderna bevakar ofta sig själva, branschen eller konkurrenter.

”Utvecklingen med trådlösa hörlurar, videotjänster och poddar har ökat behovet”, säger bolagets vd Tor Rauden Källstigen.

Bolaget har i dag omkring 500 kunder med flertalet kända varumärken som bland annat Greenpeace och Svenska Spel.

Enligt vd:n har plattformen tagits väl emot och kunderna efterfrågade därför att få mer under samma tak. I en ny modul finns även en bevakning av det skrivna ordet på nyhetssajter och i sociala medier.

”En av huvudanledningarna att man använder oss är att pr och kommunikation blir till mätbara siffror som man kan rapportera. Det gör att kommunikatörerna kan räkna hem sitt arbete och motivera för sina budgetar”, säger Tor Rauden Källstigen.

Kundsupporten sätter upp bevakningar som ger automatiska analyser. De kan till exempel visa på effekter av insatser om bilden kring ett bolag till exempel har växlat från negativt till mer positivt.

All Ears mål är att vara oberoende av land och språk. I dag bevakar bolaget nordiska, tyska, brittiska och amerikanska medier men har även gjort experiment med österländska språk.

Bolaget omsatte 9 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret 2019/2020 och har sett en tillväxt på 140 procent det senaste året.

”Vi fick mer fart förra hösten när samhället började komma på fötter igen. Vi förstod då att vi skulle ut mer på marknaden och började rekrytera mer”, säger Tor Rauden Källstigen och berättar att bolaget gått från tio till fyrtio anställda senaste året.

All Ears har även tagit in nytt kapital på 50 miljoner kronor. Tidigare har bolaget fått in investeringar på 14 miljoner kronor under 2017 och 2019. Den senaste rundan leddes av tidigare delägarna Bonnier Ventures samt Alfvén och Didriksson.

Kapitalet ska gå till att fortsätta rekrytera.

”Vi kommer nog vara dubbelt så många nästa år. Vi ska skala upp försäljningen i USA ännu mer. Det är ett viktigt symboliskt land där medieutvecklingen ligger långt framme. Norden följer med lite av rena farten.”

Fotnot: All Ears delägare Bonnier Ventures ingår i Bonnierkoncernen som även äger Dagens industri.

