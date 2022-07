Google-chefen om tech-stormen: ”Det är en skillnad nu i fokus framåt”

”Det går nästan inte att få mer osäkerhet på marknaden nu”, säger Per Brilioth, vd på VNV Global.

Det omtvistade elscooterbolaget Voi är kronjuvelen i VNV Globals portfölj och är investmentbolagets största innehav. Men den senaste tidens pressade marknadsklimat har tagit hårt på bolaget.

Nu skriver VNV Global ned värderingen på Voi med runt 2 miljarder, till 7 miljarder kronor.

Det är inget undantag. Totalt skrivs substansvärdet i svenska kronor ned med drygt 31 procent för första halvåret, vilket innebär att 5,8 miljoner kronor har gått upp i rök sedan årsskiftet.

”Det här kvartalet återspeglar en stor osäkerhet vad gäller avkastningskravet. När man inte vet vad det ska vara eller vad den amerikanska tioårsräntan kommer att vara de närmsta två åren, då blir det en stor riskpremie på avkastningskravet. Och det återspelas tydligast i långsiktiga tillgångar”, säger VNV Globals vd Per Brilioth.

De största sänkena i portföljen är, utöver Voi, den digitala nätläkaren Babylon och transportplattformen Gett som tillsammans står för en värdeminskning med nära 4 miljarder kronor.

De är inte ensamma om att se sina värderingar krympa. Vois konkurrent Bird har till exempel rasat på börsen med över 92 procent i år. Per Brilioth menar dock att det inte går att jämföra aktörerna rakt av.

”De är ett annorlunda företag i hur de bedriver sin verksamhet. De har spenderat mycket kapital för att nå en position inte helt olik Vois. Sedan hamnade de i kläm på grund av att de noterades via en Spac. Vi värderar Voi utifrån en modell och just nu spelar det inte så stor roll vad den siffran hamnar på. Vi kommer inte att sälja nu, och vi skulle inte heller sålt under det förra kvartalet.”

Samtidigt når substansrabatten en historiskt hög nivå på 68 procent. Efter rapporten handlas aktien ned med drygt 8 procent till ett börsvärde om 2,7 miljarder kronor.

”Det här är inga bra 'quotes', i alla fall inte för mig, men marknaden har blivit lite schizofren. För ett halvår sedan sa marknaden till unga bolag: Det enda ni ska tänka på är att växa, lönsamheten spelar ingen roll. Sex månader senare är det precis tvärtom. Väx inte – fokusera bara på lönsamhet.”

Per Brilioth är dock trygg över den egna portföljen och poängterat VNV Globals långsiktiga strategi, där de ofta stannar kvar som delägare fram till att även grundarna gör en exit.

”Kvartal till kvartal kan det bli såna här svängningar. Jag tror att Voi kommer att vara ett av de stora transportföretagen i världen om du adderar ett antal år. De har potential långt bortom det vi värderade dem till förra kvartalet.”

Men innan dess väntar en osäker tid på marknaden. Under torsdagen nådde den svenska inflationen 8,5 procent, vilket är den högsta nivån sedan juli 1991. I USA är inflationen nu på sin högsta nivå på 40 år.

”Det går nästan inte att få mer osäkerhet på marknaden nu”, säger Per Brilioth och hänvisar även till andra faktorer som olje- och energipriserna, kriget i Ukraina och problem med logistikkedjor.

”Man ska komma ihåg att bolag som Klarna, Voi, Babylon och Kavall är morgondagens näringslivsjättar. Då har man något att hålla fast vid när det är skakigt.”