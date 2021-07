Gig-bolag går mot sitt starkaste år – ser ökning från kreatörer

Frilansföretaget Cool Company fortsätter att växa i snabb takt. Från att ha växt med 50 procent under andra kvartalet så siktar bolaget på en årsomsättning på 600 miljoner kronor.

Cool Company startade 2009 och hjälper frilansare och konsulter att fakturera utan att behöva gå via ett eget bolag. Bolaget finns i dag i Sverige, Norge, Storbritannien och har nyligen etablerat sig även i Danmark.

Förra året kantades av en tuff period men omsättningen återhämtade sig för att minska med 1 procent jämfört med 2019 och uppgick till omkring 450 miljoner med en vinst på 17 Mkr.

Årets första halvår har gått fortsatt starkt. Andra kvartalet satte rekord för bolaget med en ökning på 50 procent jämfört med samma period i fjol, meddelar nu Cool Company. Totalt blev omsättningen 250 Mkr för första halvåret och målet är nu att omsätta minst 600 Mkr för helåret.

”Vi går från redan starka resultat till ännu starkare, och vi har inga planer på att bryta den trenden. Under pandemin har vi fokuserat på att lägga in en högre växel på flera marknadsområden, istället för att bromsa in. Det visade sig vara ett vinnande koncept”, säger Jonny Simonsson, finanschef på Cool Company, i ett uttalande.

Cool Company, som har riskkapitalbolaget Verdane som huvudägare, ser framför allt en ökning från frilansare inom kreativa yrken, bygg, affärer och it. Sett till antalet frilansare växer kreatörer mest med design och marknadsföring följt av frilansare inom mode, hälsa och skönhet.

Storbritannien är den marknad som växt snabbast där omsättningen steg med 215 procent och antalet användare med 500 procent under andra kvartalet. Andelen är fortfarande liten och bestod av 4 procent av den totala omsättningen under första halvåret.

”Vi har etablerat oss i rätt tid och förberett för förändringen genom att kunna erbjuda en trygg och digital lösning för både företag och frilansare, och kommer vara en viktig aktör när egenanställningsmarknaden effektiviseras och digitaliseras i Storbritannien”, säger Jonny Simonsson, i ett uttalande.

Enligt Cool Company har skatteförändringen IR35, som infördes i landet i april, medfört att allt fler söker sig till egenanställningsföretag.