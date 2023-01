Fyra av fem europeiska transportföretag vill byta till el-fordonsflotta

Hela 83 procent av europeiska transportföretag är villiga att gå från dieseldrift till elfordon eller alternativa bränslen som vätgas, eller bådadera om förhållandena tillåter. Det enligt en studie gjord av svenska it-bolaget Addsecure, som bland annat kopplar upp fordonsflottor för att optimera resurshantering åt 5.000 kunder.

Enligt studien är de främsta drivkrafterna för transportföretagen deras egna hållbarhetsmål samt krav från kunderna.

Studien identifierar fyra centrala utmaningar som de flesta transportföretagen identifierat:

• Oro för ett fordons begränsade räckvidd

• Brist på laddningsstationer

• Utmaningar med tunga batterier

• Höga kostnader för ellastbilar

”Går man på mässor så ser man att det här är 'top of mind' för lastbilstillverkarna och transportföretagen. Min bild är att transportföretagen i Norden och Nederländerna ligger längst fram och redan börjat köpa in eldrivna fordon. I Frankrike och Tyskland oroas många fortfarande av barriärerna med räckvidd och laddinfrastruktur”, säger Claes Ödman, affärsområdeschef för ”smart transport” på Addsecure.

Vad är den viktigaste lösningen?

”Som transportföretag är det bra att börja med att bygga egna laddstationer vid sina uppställningsplatser. I ett längre perspektiv behövs en laddinfrastruktur som fungerar under färd och i hela landet. Här behövs samarbete mellan många parter, även myndigheter och staten. Det krävs ju stora mängder ström, vilket innebär att kablar behöver dras för att skapa förutsättningar för eldriven transport”, säger Claes Ödman.

Vad är er roll?

”Vi hjälper våra kunder att optimera en blandad fordonsflotta. Genom att ta in data från elfordonen kan man avgöra vilka fordon som passar bäst för vilja transporter.”

Under måndagen rapporterade Di Digital om en annan rapport som visade att 2022 blev ännu ett rekordår för elektrifieringen av den svenska vägtrafiken. Procentuellt var uppgången störst för just tunga lastbilar, där antalet mer än trefaldigades från 73 till 229 under året.

Tillväxten sker från en låg nivå, inte minst jämfört med de drygt 450.000 laddbara privatbilar som rullar på svenska vägar i dag.

Men Powercircle, branschorganisationen som står bakom siffrorna, spår att laddbara tunga lastbilar ska stå för hela 65 procent av nyförsäljningen 2030. Då ska 17.000 laddbara, tunga lastbilar rulla på svenska vägar, motsvarande närmare 25 procent av den totala mängden, uppskattar man.

Di Digital har tidigare rapporterat om hur stora bolag som nätapoteket Apotea och logistikjätten Martin & Servera satsar på att stegvis gå över till en mer hållbar fordonsflotta.