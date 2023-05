Fyndiq-grundaren leder H&M-gruppens nya satsning

Dinesh Nayar har en flerårig relation till H&M HM B +0,62% Dagens utveckling -familjen. Karl-Johan Persson klev in i Fyndiq 2016 via investment-bolaget Philian, och sedan Dinesh Nayar lämnade Fyndiq 2019 har han arbetat i H&M-koncernen. Nu leder han klädjättens satsning Creator Studio, ett bolag som vill revolutionera merchandise-industrin med sin ”print on demand”-teknologi. Merchandise, eller merch som det också kallas, kan kortfattat förklaras som kringprodukter kopplade till en artist, kreatör eller varumärke. En enorm marknad som ändå varit rätt eftersatt, enligt Dinesh Nayar.

”Den globala merchandise-industrin värderas till cirka 400 miljarder dollar men har i mångt och mycket varit kvar i gamla hjulspår med långa ledtider och en stor bulk av varor som kanske inte blir sålda. Mindre än en procent idag är 'print on demand´, alltså att man tillverkar produkten först efter att kunden gjort en beställning”

Helt utan konkurrens är man inte, det finns idag en uppsjö aktörer som erbjuder liknande tjänster. Men Creator Studio har byggt upp en plattform för kreatörer där H&M-gruppen äger hela värdekedjan, vilket gör Creator Studio unikt enligt Dinesh Nayar.

”Vi uppfinner på intet sätt produktionsformen, men det finns stora möjligheter att vidareutveckla den. Det unika med Creator Studio är vår infrastruktur där vi ansvarar för hela processen från materialanskaffning till leverans till slutkund. Vi använder H&M-gruppens arv och tillgångar inom produktion och hållbarhet för att transformera även den här delen av modeindustrin.”

Kortfattat kopplar kreatören på Creator Studios plattform i sina egna kanaler, och därifrån kan följarna beställa produkter som produceras i Creator Studios närmaste print-hubb, som finns runtom i Europa och USA.

Bolaget ligger ännu i startgroparna, men bland kunderna finns Eurovision-vinnaren Loreen, Fotografiska museet och Tim Bergling Foundation. Creator Studio är även merch-partner åt Disney i samband med bolagets 100-årsjubileum.

”Vi är inte ett merch-bolag enbart för musikindustrin utan vill sätta vår teknik i händerna på så många som det går, vare sig det är en tik tok-influerare eller den lokala pizzerian. Vi har ännu inte öppnat för privatpersoner, men det ligger i tangentens riktning längre fram.”

Tidigare i år gick Dinesh Nayars tidigare bolag Fyndiq samman med noterade Cdon, vilket värderade Fyndiq till 735 miljoner kronor. Dinesh Nayar ger tummen upp till affären och forne kompanjonen Fredrik Norbergs strategi för bolaget.

”Jag tycker att konsolideringen är en naturlig vidareutveckling för att bli Nordens största marknadsplats. Marknadsplatser står idag för mindre än 5 procent av e-handeln i Sverige, medan den står för 30–35 procent i USA och 90 procent i Kina. Det finns stor potential att ha en stark spelare i Norden, och hjälpa den delen av e-handeln att växa. ”

Dinesh Nayar är något av en udda fågel i branschen. Innan han gav sig in på entreprenörbanan var han nämligen dansare av rang, med engagemang på Cullbergbaletten, ett av världens mest ansedda danskompanier. Den erfarenheten har lärt honom vikten av återhämtning.

”Det är 20 år sedan jag lämnade Cullbergbaletten, men konst och kultur är fortfarande en stor del av mitt liv. Bakom varje elitutövare står hårt arbete under mycket lång tid, därför är det svårt för mig att förstå när folk talar om entreprenörskap med 100-timmarsveckor. Det finns ingen atlet på hög nivå som skulle gör så mot sig själv, vare sig fysiskt eller mentalt. Bolagsbyggande är enormt svårt, de flesta nya bolag misslyckas. En avgörande faktor för framgång för mig handlar om att ha en organisation som äter, sover och får ihop livspusslet, för att kunna orka prestera under lång tid på den absoluta toppen.”