Fritt fall när Revolution Races eldsjäl hoppar av

Martin Lindman är vd på Doktor.se, som nu får in Leovegas grundare Gustaf Hagman som ny delägare.

Det digitala vårdbolaget Doktor.se har tagit in cirka 280 miljoner kronor i en nyemission, framgår av handlingar hos Bolagsverket som Di tagit del av. Bolagets grundare och vd Martin Lindman bekräftar att bolaget under sommaren fyllt på sin kassa.

”Arbetet med att stänga rundan gick relativt snabbt och vi blev övertecknade. Vår ambition var egentligen att ta in 200 miljoner kronor, men sedan visade flera externa investerare intresse att vara med. Vi håller också på att utöka en större kreditlina”, säger han till Di.

Doktor.se omsatte i fjol 845 Mkr och gjorde en förlust på sista raden om 153 Mkr. Martin Lindman uppger att det nya kapitalet framför allt ska vigas till bolagets internationella expansion.

”Vi går mot lönsamhet i Sverige i år och behöver egentligen inget externt kapital för att driva den löpande verksamheten. Utan pengarna ska gå till tillväxt i utlandet, där vi till att börja med gör en jättesatsning i Tyskland”, säger han.

I transaktionen värderas Doktor.se till drygt 6 miljarder kronor, med det nya kapitalet inräknat. När bolaget senast tog in externt kapital under 2021, i samband med att kinesiska Tencent klev in på ägarlistan, skrevs värderingen till 5,5 miljarder kronor.

”I en tid då många bolag tvingats sänka sina värderingar är vi förstås otroligt tacksamma och glada för stödet. Ungefär hälften av pengarna i rundan kommer från befintliga ägare och hälften från nya investerare, som verkligen visar att de tror på oss”, säger han.

Enligt handlingarna hos Bolagsverket går Leovegas grundare Gustaf Hagman in med 60 Mkr, medan Serendipitys grundare Saeid Esmaeilzadeh investerar 25 Mkr. Dessutom har existerande ägare som Tencent och Bonnier Ventures skjutit till pengar.

I början av 2022 var Doktor.se på väg till Stockholmsbörsens huvudlista, där man enligt Di:s uppgifter siktade på att nå en värdering över 10 miljarder kronor, men i mars bekräftade Martin Lindman att noteringsplanerna lagts på is i det försämrade marknadsklimatet.

Hur ställer du dig till en börsnotering i dag?

”Vi är ett börsfähigt bolag och var i stort sett redo att ringa i börsklockan i våras. Nu har vi i stället säkrat kapital utanför börsen som gör att vi för en god tid framåt kan fokusera helt på det operationella arbetet. Men en börsnotering är definitivt fortfarande i korten, när vi kommer in i 2023 ska vi lyfta blicken igen och värdera det”, säger Martin Lindman.

Räknat i antalet patientbesök är Doktor.se i dagsläget Sveriges näst största nätläkare efter marknadsledaren Kry. Storägare i bolaget utöver grundarduon Martin Lindman och Svante Tegnér är Evolutions grundare Jens von Bahr, Anicuras tidigare vd Peter Dahlberg, den finska apotekskoncernen Oriola och den kinesiska teknikjätten Tencent.