Fotoböcker från Skellefteå skördar framgångar i USA och Australien

I samband med Acasts börsnotering förra året tillfördes bolaget 1,3 miljarder kronor – pengar som skulle användas till expansion och uppköp.

Nu slår podcastjätten till med sitt största förvärv hittills när amerikanska Podchaser köps upp för preliminärt 27,2 miljoner dollar, eller över 280 miljoner kronor med rådande valutakurs.

Utöver det finns också en möjlighet till upp till 6,8 miljoner dollar i en tilläggsköpeskilling som baseras på bolagets prestation.

85 procent kommer att betalas ur den egna kassan och omkring 15 procent med nyemitterade aktier, meddelade Acast under måndagen.

”Podchaser är ett sällsynt exempel på en plattform som alla i branschen använder på något vis”, säger Acast vd Ross Adams.

”Det är en Imdb (världens största filmdatabas, Di:s anm.) för podcastvärlden. Lyssnare använder tjänsten för att hitta podcasts, kreatörer använder den för att hitta och interagera med lyssnare och företag använder den för att veta var de ska placera sina annonser.”

Bolaget tar betalt för viss data och personer som vill ha mer måste teckna dyrare abonnemang.

Podchaser har enligt Acast 1,7 miljarder datapunkter om 4,5 miljoner podcasts som hittills indexerats.

Utöver information om innehållet i poddarna finns recensionsforum och en rad andra sociala funktioner. Personer och profiler som intervjuas i olika poddar kan också själva lägga till var de medverkat och sprida för sina egna följare.

”Vi delar visionen om en öppen podcastmarknad. Vi tror att vi med hjälp av det här kommer att kunna serva de tre intressenterna – kreatörerna, lyssnarna och annonsörerna – bättre än de stängda plattformarna någonsin kan”, säger Ross Adams.

Tydligt är att Acast därmed ser sig som en motpol till framför allt landsmännen på Spotify, som valt att satsa på exklusiva poddar vid sidan om det breda biblioteket av allt som finns öppet. Spotify producerar både egna poddar och licensierar somliga – såsom Joe Rogan – så att dessa bara finns att lyssna på där.

”Tror man att slutkunden är lyssnaren så borde lyssnaren få välja var han eller hon vill konsumera sina poddar”, säger Ross Adams och fortsätter:

”Spotify är förstås en stor förespråkare av en inhägnad marknad, men det finns flera andra som inte är det; Amazon music, Iheart radio, Sirius XM i USA och så vidare.”

Enligt honom har frågan om öppenheten kontra de stängda plattformarna varit en fråga för investerare, som han nu hoppas lugna. Men inte genom att Acast kommer att få exklusiv tillgång till Podchsers data och därmed stärka sig själva.

”Eftersom många konkurrenter också använder Podchaser kommer det förbli ett eget bolag, separat från Acast. Du kan knappast se att Amazon äger Imdb”, poängterar han.

”Men investerare har frågat om framtiden för den öppna RSS-baserade podcastvärlden. Jag tycker att det här stärker den idén. Vi har en oberoende databas, som alla i branschen använder, som kommer förbli sin egen verksamhet även i händerna på oss som kämpar för samma sak.”

Vad får ni ut av det då som inte konkurrenterna får?

”Det handlar mest om den delade visionen, vi vinner på ett öppet ekosystem av poddar och affären stärker den idén. Vi kommer förstås tjäna på all data om finns – det kan andra också. Jag tror att det är helheten av oss och dem som gör Acast mer attraktivt för både annonsörer och poddskapare.

Men som investerare, varför ska jag vara glad över den här affären?

”Sett till siffrorna är de ganska små just nu, men det är en 'saas'-tjänst som breddar oss som bolag. Deras bruttomarginal är över 80 procent och Podchaser kommer att bli kassaflödespositiva under 2023 tror vi. Det är inte avsevärt finansiellt för oss just nu, men det kommer att påverka vår bruttomarginal positivt i framtiden.”

Acast rapporterar det andra kvartalet 2022 den 2 augusti.