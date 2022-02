Fortsatt tufft för affischbolaget Desenio

E-handlaren Desenio fortsätter kämpa med lägre efterfrågan av bolagets väggkonst. Bolaget förväntar sig dock att vända till tvåsiffrig tillväxt under andra halvan av 2022, men vad det innebär vill bolagets vd Fredrik Palm inte sia om i nuläget.

Det är snart ett år sedan affischbolaget Desenio DSNO -4,11% Dagens utveckling debuterade på First North, och i dag var det dags att presentera rapporten för fjärde kvartalet.

Bolagets noteringsresa har blivit uppmärksammad. Aktien direktnoterades på First North för 72 kronor till ett börsvärde på 11 miljarder kronor och stod som mest i 105 kr. Men efter kraftiga försäljningstapp skrotade bolaget de finansiella mål för helåret som såldes in vid noteringen och börsvärdet i dagsläget ligger på 2,1 miljarder kronor.

Justerat ebita-resultat landade på 48,9 miljoner kronor motsvarande en marginal på 15,3 procent. Detta att jämföra med motsvarande kvartal i fjol som låg på 93,2 Mkr och en marginal på 27,6 procent.

”Den främsta orsaken till ebita-minskningen var upphävandet av Covid-19-restriktioner, vilket ledde till lägre efterfrågan under året. Dessutom var marknadsföringsutgifterna under 2020 låga på grund av stark efterfrågan”, skriver Desenios vd Fredrik Palm.

Rörelseresultatet landade på 39 miljoner kronor, ned från 93 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Rörelsemarginalen föll till 12,2 procent, jämfört med 27,5 procent i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 319 miljoner kronor, jämfört med 338 miljoner kronor i fjol. Den organiska tillväxten låg på -30 procent, jämfört med 47 procent i fjol.

Desenio påpekar som i tidigare rapporter en allmän minskning i sökvolymerna på marknaden, men understryker att konverteringsgraden ökade. Däremot minskade det genomsnittliga ordervärdet med 3 procent.

Resultatet efter skatt backade till 15 miljoner kronor (65) och resultatet per aktie till 0:10 kronor (0:44).

Ingen utdelning föreslås för helåret på grund av de lägre kassainflödena. Och början av 2022 innebär utmaningar för Desenio, menar vd:n Fredrik Palm.

”Vi kommer att möta mycket utmanande jämförelsesiffror under det första kvartalet 2022 på grund av starka positiva Covid-relaterade effekter under föregående år. Även i början av det andra kvartalet möter vi utmanande jämförelsesiffror, men förväntar oss att våra operativa initiativ kommer att omvandlas till tvåsiffrig tillväxt under andra halvan av 2022”, skriver vd Fredrik Palm i bokslutsrapporten.

I vilket härad denna tvåsiffriga tillväxt kommer ligga vågar Desenio inte gå närmare in på.

”Våra estimat för 2022 är att man kommer tillbaka till mer normala konsumtionsmönster. Med det sagt borde den vara tvåsiffrig. Men då vi har tagit fel förut under 2021 så är vi försiktiga med att gå in på detaljnivå. Men om vi tror att det var 10 procent så hade vi inte sagt dubbla siffror”, säger Fredrik Palm på analytikerträffen.

I slutet av 2020 förvärvade bolaget den mindre konkurrenten Poster Store med finansiering via en obligation på 1,1 miljarder kronor till 5,5 procents ränta över Stibor. Som Di:s Richard Bråse noterat i en analys från i november i fjol anger den mjuka covenanten, med ett så kallat incurrence test, ett nettoskuldsättningstak på 3,25 gånger ebitda. Med ett justerat ebitda på helåret på 203,5 miljoner kronor och en nettoskuld på 978,2 miljoner kronor per den 31 december 2021 landar kvoten på 4,8 gånger justerat ebitda.