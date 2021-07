Försäkringsutmanaren Insurello kammar hem 150 miljoner kronor

Insurello hjälper privatpersoner att få de försäkringsersättningar de har rätt till. För ett år sedan köpte bolaget konkursboet efter kollapsade Ifdelayed, där bland annat SAS tidigare vd Jan Carlzon fanns i ägarleden, och blev därmed även tillgång till flygersättningar. Prislappen landade på drygt en halv miljon kronor, uppgav Insurello då för Di Digital. Sedan starten 2016 säger sig bolaget ha hanterat 200 ärenden och fått in 200 miljoner kronor i ersättning. Affärsmodellen är att driva ärendet och ta ut 25 procent i arvode med ett tak på 25 000 kronor. Går det inte i mål är det kostnadsfritt.

Insurello tar nu in 150 miljoner kronor i riskkapital ledd av Nordstjernans tillväxtinitiativ Nordstjernan Growth, som är ny på investeringslistan. Med på tåget är även de befintliga delägarna Schibsted och Inventure.

Insurello etablerade sig i Danmark under det fjärde kvartalet i fjol och klev in på den franska marknaden under det andra kvartalet i år. Med pengarna vill bolaget slå sig in på fler marknader och etablera fler vertikaler.

”Insurello är den andra investeringen inom Nordstjernans nya tillväxtinitiativ, Nordstjernan Growth. Vi är imponerade av teamet bakom Insurello och verksamhetens skalbarhet och ser en stor potential i att introducera tjänsten på fler marknader och i flera vertikaler. Vi tror att Nordstjernan Growth passar väl som partner i den fas där bolaget befinner sig”, säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam.

Enligt uppgifter från Bolagsverket omsatte Insurello 10,9 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret 2019/2020 och hade ett minusresultat på knappt 19 miljoner kronor.