Förluster och förseningar för Xshore

Xshore är en av serieentreprenören Konrad Bergströms skapelser. Elbåtstillverkaren backas av investerare som Northvolts Peter Carlsson, SEB Investment Management och Anicura-grundaren Peter Dahlberg. Det första modellen Eelex 8000 lanserades under hösten 2020, och under hösten 2022 lanserades en billigare modell som serietillverkas i den nya fabriken i Nyköping.

Enligt årsredovisningen omsatte bolaget 74 miljoner kronor under 2022, att jämföra med med 40 miljoner kronor året innan. Men även förlusterna ökade, från 133 miljoner kronor 2021 till 229 miljoner kronor 2022.

Jenny Keisu förklarar det med att man ställde om affären under 2022 med ett ökat fokus på USA. Under hösten lanserades dessutom budgetmodellen Xshore 1, vars intäkter kommer synas under innevarande års redovisning.

Antalet levererade båtar till slutkund uppgick till 25 stycken under året, vilket är en bra bit från målet på 400 båtar. Jenny Keisu bekräftar delvis Breakits uppgifter om förseningar i produktionen av den nya modellen Xshore 1, men att man hoppas vara ikapp tills årsskiftet.

I april tog Xshore in 300 miljoner kronor i riskkapital och fick då en ny storägare i SEB Investment Management. Detta till en värdering som enligt Breakits uträkning låg på omkring 700 miljoner kronor exklusive det nya kapitalet. Det kan jämföras med fjolårets finansieringsrunda på 500 miljoner kronor där värderingen låg på 1,7 miljarder kronor.

Elbåtstillverkaren har likt andra teknikbolag tvingats till varsel. I slutet av januari fick 10 procent av personalstyrkan gå.