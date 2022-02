Foodora-bolaget rasar på Frankfurtbörsen

Delivery Hero, med svensken Niklas Östberg som medgrundare och vd, räknar med en bruttoförsäljning för 2022 på 44–45 miljarder euro, runt 460 miljarder kronor. Marknaden hade enligt Bloombergs estimat räknat med en bruttoförsäljning på 48 miljarder euro.

Intäkterna för 2022 väntas öka till mellan 9,5–10,5 miljarder euro, där analytikerna siktade på 10,2 miljarder euro.

Ebitda-marginalen räknad på bruttoförsäljningen beräknas att landa på minus 1–1,2 procent, där analytikerna räknade med att hamna under minus 1 procent.

”Några tycker kanske att vi guidar lite väl konservativt, men jag tycker det är viktigare att vi levererar högt än att vi guidar högt”, säger Niklas Östberg i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg.

För fjärde kvartalet 2021 landade bruttoförsäljningen på 9,64 miljarder euro, där förväntansbilden låg på 9,95 miljarder euro.

Delivery Heros aktie har rasat över 50 procent sedan årsskiftet, men är inte det enda matleveransbolaget som tappat under de senaste månaderna i och med att allt fler samhällen öppnar upp. Konkurrenterna Deliveroo och Just Eat Takeaway har också sett sina börsvärden falla under de senaste månaderna.

I januari meddelande Delivery Hero att de beräknar gå ”break even” under den andra halvan av 2022. För att nå det forsätter expansionen och man har bland annat blivit storägare i spanska Glovo.

I december i fjol beslöt bolaget att varumärket Foodpanda ska lämna sex tyska städer. Det planeras också en försäljning av den japanska verksamheten, som även den bedrivs under varumärket Foodpanda, under det första kvartalet 2022.