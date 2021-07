Food tech-bolagen i strid om varumärket Nick's

Det framgår av ett pressmeddelande.

Stämningsansökan berör Lohilos hävdade rätt till skadestånd mot bakgrund av Nick's påstådda avtalsbrott i förhållande till ett samarbetsavtal avseende varumärket Nick's, ingånget av parterna i december 2017.

Lohilo har under avtalet ansvarat för bland annat viss produktion, försäljning, distribution och logistik medan Nick's har ansvarat för marknadsföring och varumärkesbyggande.

I diskussioner mellan parterna har Nick's gjort gällande att avtalet sagts upp per den 1 januari 2021. Mot bakgrund av den hävdade uppsägningen har Nick's sedan en tid slutat leverera i enlighet med avtalet. Från och med mars 2021 har Nick's, i strid med avtalet, slutat distribuera via Lohilo samt slutat sälja produkter till Lohilo. Nick's påstår dessutom att avtalet inte har omfattat försäljning och distribution av en viss produkt.

Lohilo har tillbakavisat Nick's påståenden och fortsatt verka för avtalets fullföljande. Lohilos uppfattning är att avtalet alltjämt är gällande mellan parterna och att avtalet omfattar all försäljning och distribution av glass under varumärket Nick's, heter det.

Lohilos försäljning av produkter under varumärket Nick's uppgick till totalt 29,3 miljoner kronor under 2020, vilket motsvarade 12 procent av Lohilos totala försäljning. Marginalerna på distribuerade produkter är normalt lägre än för egenägda varumärken, vilket gällt även för Lohilos avtal med Nick's. Lohilos försäljning av Nick's produkter under första kvartalet 2021 motsvarade 16 procent av Lohilos totala försäljning.