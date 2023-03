Fondförvaltaren ser läge för börsrevansch i mjukvarusektorn

Innehåll från Wint Annons

Problemet med felaktigt utformade, eller brist på, avtal är att det kan bli en både kostsam och utdragen affär om en tvist skulle uppstå. Med andra ord: har du ett korrekt avtal, oavsett om det gäller en anställd, kund eller samarbetspartner, kommer du som tjänsteföretagare kunna sova gott om natten.

Aktieägaravtal

Har du startat ett aktiebolag med en eller flera kollegor? Eller kanske står du i startgropen för att göra det? Då gör du rätt i att utforma ett aktieägaravtal. Precis som det låter är det ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag där ni reglerar centrala frågor om bolaget. En typiskt bra sak att ha OM det skulle uppstå konflikter eller tvister. Oavsett hur bundis du är med personen du tänkt starta aktiebolag med rekommenderar vi att ni upprättar ett aktieägaravtal. Better to be safe than sorry.

Konsultavtal

Ett konsultavtal är viktigt att ha på plats oavsett om det är du som är konsulten eller om du ska beställa ett uppdrag av någon utanför ditt företag. I ett konsultavtal ska det tydligt framgå för både företaget och konsulten vad uppdraget går ut på. Om deadlines missas, tystnadsplikten inte riktigt hålls eller brott mot upphovsrätt uppstår kommer du tacka dig själv för att du utformade ett detaljerat konsultavtal. Och det gäller i allra högsta grad även för dig som utför arbetet. Det är skönt att ha ett avtal att hänvisa till om det skulle uppstå tvister kring din leverans eller liknande.

När du som beställare utformar ett konsultavtal behöver du tänka på att det måste särskilja sig från ett anställningsavtal. Du vill inte att Skatteverket eller någon annan myndighet knackar på dörren och meddelar att saker och ting inte gått rätt till. Detta är viktigt eftersom det uppdrag konsulten är anlitad för inte får vara under sådana förhållanden eller villkor att det egentligen ser ut som att personen är anställd. Skulle det vara så att du bommar detta kan du i efterhand åka på en kostnadssmäll i form av retroaktiva utbetalningar av sociala avgifter eller semestertillägg. Det blir inte skoj för plånboken.

Sekretessavtal (även kallat NDA)

Det finns tillfällen då ett sekretessavtal (eller Non Disclosure Agreement -– NDA) kan komma att bli nödvändigt. Speciellt om du sitter på en grym företagsidé eller annan information som är värd att skydda. Driver du ett tjänstebolag är det heller inte ovanligt att dina kunder vill att du ska ha ett NDA. Andra vanliga tillfällen då ett sekretessavtal kan komma väl till hands är med dina anställda, anlitade konsulter, samarbeten eller vid möte med en investerare. Med andra ord, du vill kunna tillhandahålla den här typen av avtal.

Sekretessavtal kan utformas på många olika sätt beroende på informationens innehåll. Några punkter som bör vara med är bakgrund. sekretessåtagande, återlämnande av konfidentiell information och regler för avtalsbrott.

Utgångspunkten är alltid trygghet – du ska inte behöva oroa dig för att hemlig företagsinformation hamnar i fel händer. Ta för vana att skriva ett sekretessavtal om du exempelvis har tänkt pitcha en affärsidé, eller är på gång att inleda ett samarbete med ett annat företag. Snöpligt om din affärsidé hastigt blir snodd och du inte kan göra något åt det. Vilket tyvärr inte är en ovanlig företeelse.

