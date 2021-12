Flopparna 2021: Från Clubhouse-döden till opportunistiska noteringar

Henrik Ek, reporter Di Digital: Cyberattackerna

Det började med jättehaveriet hos underleverantörer till Coop som gjorde att livsmedelsjätten fick hålla stängt i flera dagar. Sedan dess har attackerna avlöst varandra och senast i raden att se känslig data bestulen var Volvo Cars. Däremellan har Klarna också utan hjälp från hackers lyckats blanda ihop sina kunders kontouppgifter så att användare fick insyn i varandras köp. Vi fick lära oss under året att ingen data är säker och dessvärre pekar lite mot att någon har en lösning i närtid.

Ida Hansson Brusewitz, nyhetschef Di Digital: Märkligt tyst kring den sociala prat-plattformen

Clubhouse fick ett ordentligt uppsving i början av året där svenskarna stod i kö för att få konton. Det var hett villebråd att få en inbjudan och användare kunde känna sig som veteraner efter bara en vecka. Många trodde att detta var vår nya vardag. Di Digital var snabba med att skapa ett rum för eftersnack efter Digitalpodden.

När vi fortfarande jobbade helt på distans så kunde det vara roande att gå in i ett öppet lunchrum och få en social dos. Men ganska snabbt märkte många att det blev något av en ankdam för inbördes beundran. Likt ett snacksaligt twitter dominerades det mest av profiler och samtidigt höll innehållet sällan en särskilt hög nivå. Hajpen gick snabbt över och numer skymtas enbart några få svenska rum där det pratas tech eller politik.

Under året har Clubhouse även fått konkurrens från just Twitter och även Facebook testar konceptet, så vi får se om det är lättare att integrera i redan stora plattformar.

Samtidigt fortsätter ju bolag tälja guld på ljud. Storytel har under året klivit in på den amerikanska marknaden och Spotifys poddsatsning ligger bakom flera av bolagets överraskande vinstkvartal under året. Så det kanske handlar om att vi vill prioritera kvalitet när vi lyssnar och inte på random babbel.

Skärmdump från när Facebooks grundare Mark Zuckerberg var inne och pratade öppet i Clubhouse.

Johannes Karlsson, reporter Di Digital: Opportunistiska börsnoteringar

Noteringsfönstret stod vidöppet på Stockholms börslistor under 2021, drivet av en hög riskaptit på marknaden. Ett tag tycktes bilden vara att bolag med digitala affärsmodeller skulle premieras värderingsmässigt oavsett vilka fundament som det egentligen vilade på.

Därför var kreditbolaget Rockers inställda notering på First North en sund väckarklocka för både rådgivare och småsparare. Bolaget är ljusår ifrån att kunna utmana jättar som Klarna. Det var halvfärdigt bygge med en negativ tillväxt och en spretig produktportfölj. Dessutom hade rådgivaren Carnegie tänkt ta nästan en fjärdedel av nyemissionen på 200 miljoner kronor rakt in i egen ficka.

Carnegie var även ledande rådgivare i årets kanske allra sämsta börsnotering. Det handlar om affischbolaget Desenio som bara efter några månader på börsen tvingades chocksänka sina försäljningsprognoser, för att sedan skrota dem helt. Som högst handlades aktien till 102,8 kronor, i dag står kursen i drygt 23 kronor. Mats Qviberg och hans bolag Öresund, som investerade i Desenio strax efter noteringen, menade att emissionsinstituten och styrelsen borde skämmas. Det är lätt att förstå honom.

Jonas Leijonhufvud, reporter Di Digital: Politikernas oförmåga att hantera elsparkcykelkaoset

Sju operatörer skulle bli tre. Antalet elsparkcyklar i Stockholm skulle halveras från 22.000 till 12.000. Men urvalsprocessen kom av sig och nu ska istället åtta aktörer, från Voi till nykomlingen Dott, få dela på antalet fordon rakt av. Det blir alltså 1.500 elsparkcyklar per bolag. I alla fall tills man hittat ett nytt system och ändrar allt igen.

Voi, som etablerat marknaden i Stockholm, rasar mot beskedet. Och det kan man ju förstå. De var först och har byggt marknaden i Stockholm. Men det är även lätt att förstå varför de mindre operatörerna hade stämt staden om de stängdes ute på oklara grunder.

Trots allt bråk tycks parterna vara överens om en sak: Regeringen borde skapat en reglerad marknad för elsparkcyklar för länge sedan. Om PTS kan utfärda 5G-licenser bör väl Transportstyrelsen kunna skapa ett licenssystem som begränsar antalet operatörer och fordon i svenska städer? Kommunerna kan lösa resten själva - men de behöver ett stabilt regelverk att stå på.

Om Sverker Olofsson hade varit här hade han kanske kastat en elsparkcykel i en papperskorg. Men egentligen är det politikerna i Rosenbad - över gatan från Vois huvudkontor - som gjort bort sig.

Några av de 22.000 elsparkcyklar på huvudstadens gator och trottoarer. Foto: TT

Julia Caesar, reporter Di Digital: Stiltje för het CBD-marknad

Den i Sverige gryende CBD-industrin har beskrivits som en rykande het trend bland investerare och konsumenter, men likaså kontroversiell och till viss del förbjuden.

När Josefin Landgård, som blivit mångmiljonär som medgrundare av nätläkaren Kry, lanserade sin satsning Mantle 2020 var orden att bolaget kan bli större än Kry (som i dag värderas till 17,5 miljarder). Mantle säljer hudvård ”med kraft av cannabis”, men huvudprodukten stavas CBD-olja.

Någon försäljning har det dock inte blivit. Fem månader efter lanseringen förbjöds försäljningen av Läkemedelsverket, ett beslut som Mantle har överklagat. Även Hemply Balance har förbjudits från att sälja sin olja. Nu, 19 månader senare, behandlas frågan fortfarande av Förvaltningsrätten.

Under tiden väntar investerare som Kinneviksfärens Cristina Stenbeck, styrelseproffset Susanna Campbell, affärsängeln och Spotify-veteranen Sophia Bendz, familjen af Jochnick, Adlibris tidigare vd Johan Kleberg och Ilija Batljans dotter Mia Batljan på att deras insats ska växa. Alla har investerat i bolag som ska slå mynt av trenden.

Josefin Landgård har medgrundat Kry och Mantle. Foto: Josefine Stenersen

Marianne Agazzi, reporter på Di Digital: Fortsatt frågetecken kring Amazon Sverige

Amazon gjorde en blygsam entré i fjol där det mesta kretsade kring komiska direktöversättningar. I höstas lanserades Amazon Prime. Tjänsten erbjuder fria leveranser, bolagets streamingtjänst och gaming-tjänst. Allt för 59 kronor i månaden. Nu skulle väl e-handlarna börja svettas ändå? Men svenskarnas USA-vurm verkar i dagsläget inte sträcka sig så långt. Enligt en undersökning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har bara 2 av 10 svenskar handlat på svenska Amazon. Kanske på grund av det något skrala utbudet, då det bara är utvalda varor som ingår i fria leveranser.

I december avslöjade dessutom SvD att bolaget vid förra årsskiftet haft en säkerhetsbrist som gjorde att bedragare med hjälp av personnummer kunnat beställa produkter från Amazon mot faktura. Ett femtiotal beställningar hade gjorts i arton id-kapade personers namn. Här har gamla människor ovetandes fått parfymer, airpods och mobiltelefoner beställda. Tack vare en vaken brevbärare, Postnord och Polisen kom problemet fram, men Amazon valde att tona ned problematiken. Inte ens nu vill de besvara SvD:s reportrar, utan skickar en generell kommentar att de ”har rigorösa säkerhetssystem på plats”. Bedrägerier kommer visserligen alltid finnas där det finns pengar i omlopp, men det kan tolkas som nonchalant att kommentera problemet.

Ett flertal handelsexperter menar dock att Amazons bilar kommer bli allt vanligare på de svenska vägarna framöver. Amazon är världens största detaljhandelsbolag, så de kan mycket väl ha rätt. Amazons Sverigechef Gulfem Toygar säger i en intervju med Di Digital att bolaget noggrant bevakar vad svenskarna är ute efter.

I höstas lanserade Amazon medlemstjänsten Prime, som ger fria leveranser.

