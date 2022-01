Flera i ”Klarna-maffian” goda för 100-tals miljoner

Betalbolaget Klarna har vuxit upp och består nu av cirka 5.000 medarbetare i 19 länder. Värderingen är nu hisnande 390 miljarder kronor och en börsnotering rycker allt närmare.

Men samtidigt som Klarna växer lämnar många techstjärnor bolaget för att pröva lyckan på egen hand. Kunskaperna de har med sig är värdefulla och bolagen de startar lockar ofta mycket kapital. Precis som att USA:s techsektor har sin ”Paypal-maffia” – med profiler som Peter Thiel och Elon Musk – börjar Sverige få sin egen ”Klarna-maffia” ur vilken en rad entreprenörer går vidare till att bygga nya stordåd.

En av de som kommit längst är Mikael Hussain, vd och medgrundare för fintechbolaget Anyfin. Bolaget, ett slags digitalt kreditinstitut som hjälper sina användare att omfinansiera sina lån, har i dag en värdering på 3,3 miljarder kronor, enligt Di:s beräkningar.

”Klarna var mitt första jobb och jag stannade där i sju år. Det var där jag lärde känna branschen och vad som kan skapa ett värde för konsumenten”, säger Mikael Hussain i dag.

Han är tacksam för erfarenheten, men inte främmande för att rikta ett litet nålstick mot sin förre arbetsgivare.

”Det var också på Klarna som jag insåg att finansiella tjänster många gånger ger fel förutsättningar för människor att ta hand om sin ekonomi”, säger han.

Hur stor ägarandel som Mikael Hussain och de andra två grundarna har går inte att utläsa i offentliga handlingar i nuläget. Men innan nyemissionen som Anyfin genomförde i oktober ägde de drygt 10 procent av bolaget. Även om ägandet spätts ut sedan dess bör dessa aktier vara värda 100-tals miljoner kronor.

Ett tredje namn i ”Klarna-maffian” är Kristoffer Cassel, vd och medgrundare av börsbolaget Checkin.com Group. Han jobbade på Klarna i fyra år, bland annat som produktchef men även med den i dag brett använda kassalösningen för e-handel, Klarnas Checkout.

”Att vara en del av Klarnas resa gör att man lyfter blicken, ökar ambitionen och ser att det är möjligt att skapa stora, globala bolag med rätt team och hårt arbete”, säger Kristoffer Cassel i dag.

Checkin.com Group, vars andra grundare Alexey Kuznetsov också har en bakgrund på Klarna, erbjuder onboarding-mjukvara för tjänster på nätet och har i dag börsvärde på 1,2 miljarder kronor. Det innebär att Kristoffer Cassels aktier är värda 300 Mkr, medan medgrundaren och Klarna-veteranen Alexey Kuznetsov äger aktier för 160 Mkr.

En tredje person som tagit examen från Klarna-vd:n Sebastian Siemiatkowskis skola är Lena Hackelöer, Klarnas före detta marknadschef. Idag är hon vd och en av två grundare bakom fintechbolaget Brite, som enligt Di Digitals uppgifter förbereder en kapitalrunda som kan leda till en miljardvärdering 2022.

”Jag började på Klarna 2010 när det fortfarande var ett litet fakturabolag. När jag slutade 2017 var bolaget redan en enhörning och ett affischnamn för europeisk fintech”, säger hon.

Hon lyfter fram bolagets hypertillväxt som det mest lärorika.

”Jag lärde mig hur man sätter ribban högt, rekryterar de bästa medarbetarna och skalar snabbt – utan att göra riktigt stora misstag”, säger hon.

Vid sidan av dessa 2–3 miljardbolag har många investerare på den svenska startupscenen en bakgrund på Klarna. Mest känd är kanske Niklas Adalberth, en av Klarnas tre grundare. Han står bakom stiftelsen Norrsken, med Klarna-veteranen Erik Engellau-Nilsson som vd, och riskkapitaldelen Norrsken VC. Bolaget investerar miljardbelopp – och har närmare 30 bolag i portföljen.

I vår genomgång har vi fångat upp ett dussin bolag som startats av Klarna-avhoppare. Vi listar dem med målet att de högst värderade bolagen ska ligga i topp:

1. Anyfin – Grundades 2017

Anyfingrundare och Klarna-avhoppare, Sven Perkmann, Filip Polhem och Mikael Hussain. Alla tre jobbade som kreditanalytiker på Klarna och Mikael Hussain blev vice president för enheten. Foto: Mikael Lundblad

Grundare: Filip Polhem, Sven Perkmann och Mikael Hussain.

Verksamhet: Digitalt kreditinstitut som hjälper sina användare att omfinansiera sina lån.

Värdering: En investering på 450 Mkr i oktober 2021 från EQT Ventures och Northzone tyder på en värdering på minst 3,3 miljarder kronor.

Största Ägare: Filip Polhem genom Polhelm Growth, Mikael Hussain genom Creditply, Accel, North Zone, EQT Ventures, Sven Perkmann, alla äger mer än 10 procent (2020).

Omsättning: Bolaget omsatte 28 Mkr (2020).

Resultat: Förlust på 106 Mkr (2020).

2. Checkin.com Group – Grundades 2017

Klarna-veteraner och grundare av Checkin.com Group, Alexey Kuznetsov och Kristoffer Cassel. Kristoffer Cassel var idigare vicepresident för produktavdelningen på Klarna, jobbade med konsumentlösningar och även Klarna check-out. Medgrundare Alexey Kuznetsov jobbade med produktdesign på Klarna.

Grundare: Kristoffer Cassel och Alexey Kuznetsov.

Verksamhet: Har en mjukvarutjänst där användare kan logga in, identifiera - och registrera sig för olika tjänster på nätet.

Börsvärde: 1,2 miljarder kronor.

Största Ägare: Kristoffer Cassel, vd och medgrundare, cirka 24 procent, Alexey Kuznetsov, medgrundare, cirka 13 procent. Johan Qviberg genom Quinary Investment, cirka 10 procent. Nicklas Storåkers med bolag (cirka 9 procent).

Omsättning Jan-Sep 2021: 25,5 Mkr

Rörelseresultat (EBITDA) Jan-Sep 2021: 71 000 kr

3. Norrsken – Grundades 2016

Klarnas medgrundare Niklas Adalberth har grundat Norrsken VC. Foto: Jack Mikrut

Grundare: Niklas Adalberth. Erik Engellau-Nilsson, också Klarna-avhoppare, är vd för Norrsken.

Verksamhet: Stiftelse som främjar samhällsförbättrande bolag och rskkapitalbolaget Norrsken VC med fokus på impact-investeringar.

Antal investeringar: 29 (bland annat Northvolt och Karma).

Kapital att investera: Över 1,2 miljarder (25 mars 2021).

Värdering: Okänd. Niklas Adalberth har dock lagt in omkring en miljard ur egen fick i stiftelsen Norrsken.

4. Brite - Grundades 2019

Brites två grundare: vd:n Lena Hackelöer och Robert Arnesson. Lena Hackelöer var tidigare marknadschef på Klarna. Foto: CHRISTIAN GUSTAVSSON

Grundare: Lena Hackelöer.

Verksamhet: Betalbolag.

Värdering: Spås ta in kapital till en värdering på över en miljard i början av nästa år, enligt uppgift till Di Digital.

Finansiering: Har tagit in 90 miljoner kronor från bland andra A Group of Friends, flera affärsänglar samt grundarna Lena Hackelöer och Robert Arnesson.

Omsättning: 6 Mkr 2020. ”Vi kommer nog femfaldiga den siffran för 2021”, säger vd:n.

Resultat: –31 Mkr 2020.

Antal anställda: 50 personer.

5. Sellpy – Grundades 2014

Michael Arnör, Philip Gunnstam och Oskar Nielsen grundare av Sellpy. Philip och Michael jobbade båda som junior projektledare på Klarna. Foto: AMANDA LINDGREN, Amanda Lindgren (Di)

Grundare: Philip Gunnstam, Michael Arnör och Oskar Nielsen.

Verksamhet: Andrahandssajt på nätet som bland annat har upphämtning av de saker som deras användare att sälja på sajten.

Värdering: 767 Mkr enligt Di:s beräkningar.

Ägare: H&M är majoritetsägare genom CO: LAB. (74 procent) har investerat totalt 210 miljoner kronor i bolaget, resterande ägare är grundarna själva.

Omsättning: 232 Mkr (2020).

Resultat: –42 Mkr (2020).

6. Zimpler – Grundades 2013

Oskar Bjursten, vd Zimpler.

Grundare: Kristofer Ekman Sinclair (jobbade tidigare med affärsutveckling på Klarna).

Verksamhet: Betalbolag.

Riskkapital: 12 Mkr (2020).

Ägare: Wite Developement, Inbox Capital, Kristoffer Ekman Sinclair, Johan Cahlman-Friis.

Värdering: Cirka 300 Mkr enligt Di:s beräkningar.

Omsättning: 117 Mkr (2020).

Resultat: Cirka 35 Mkr (2020).

7. Steven (PEI Developement) – Grundades 2016

Stevens grundare Fredrik Olofsson och Jens Saltin som tidigare var landansvarig för Klarna i Storbritannien. Foto: Press

Grundare: Fredrik Olofsson och Jens Saltin.

Verksamhet: Betaltjänst för att dela på kostnader som bland annat krognotan

Riskkapital: 6 miljoner

Värdering: Cirka 91 Mkr enligt Di:s beräkningar.

Ägare: Even Opportunity (cirka 35 procent), Frol41 Investment (cirka 28 procent) och Jens Saltin genom Saltin Holdings (cirka 20 procent).

Omsättning: 0 (2020)

Resultat: –16 Mkr (2020)

8. P.F.C – Grundades 2018

Kevin Albrecht, Eli Daniel Keren och Stefan Salomonsson har grundat PFC. Kevin Albrecht var tidigare en del av Klarnas produkgrupp. Foto: Press.

Grundare: Kevin Albrecht, Eli Daniel Keren och Stefan Salomonsson.

Verksamhet: Bankutmanare som genom digitala lösningar förenklar vardagsekonomin.

Ägare: Helägt av Svea Ekonomi sedan augusti. Köpeskilling är okänd.

Värdering: Cirka 91 Mkr (innan uppköp av Svea Ekonomi)

Omsättning: 13 Mkr (2020)

Resultat: –21,5 Mkr (2020)

9. Stoer – Grundades 2016

Pär Isaksson grundare av Stoer och tidigare informationschef på Klarna

Grundare: Niklas Hjelmsäter och Pär Isaksson.

Verksamhet: Företagstjänst som hjälper banker som ger ut bolån.

Riskkapital: 10 Mkr (2018).

Ägare: Pär Isaksson, Mats Andersson, Lina Williamsson, Kjell Sundquist, Göran Bronner, Sverker Thufvesson, Björn Algkvist och Kristian Liljefors.

Värdering: 65 Mkr (2018).

Omsättning: Cirka 4,5 Mkr (2020).

Resultat: –1,6 Mkr (2020).

10. Teemyco – Grundades 2019

Charlotte Ekelund och Oleg Danylenko som tidigare var dataanalytiker på Klarna.

Grundare: Charlotte Ekelund och Oleg Danylenko.

Verksamhet: Prenumerationstjänst för virtuella kontor.

Riskkapital: 27 Mkr i juni 2021

Värdering: Cirka 24 Mkr enligt Di:s beräkningar.

Ägare: De största ägarna är grundarna Charlotte Eklund och Oleg Danylenko samt Luminar Ventures och Antler Europe.

Omsättning: 0 (2020).

Resultat: –3 Mkr (2020).

11. Briqpay – Grundades 2020

Grundarna för Briqpay: Sara Johansson var bland annat marknadsutvecklingschef på Klarna, Mats Andersson var lösningsingenjör på Klarna och Björn Widerström var tidigare partnerchef.

Grundare: Sara Johansson, Mats Andersson och Björn Widerström.

Verksamhet: Betalbolag (B2B).

Riskkapital: 26,3 Mkr totalt.

Värdering: Okänd.

Ägare: Bland annat Riskkapitalbolaget Eequity men även Voi-medgrundarna Keith Richman och Fredrik Hjelm.

12. She Invest – Grundades 2020

Grundare av SheInvest Tuva Palm, tidigare produktchef på Klarna. Foto: -

Grundare: Tuva Palm.

Verksamhet: Aktiefond med fokus på jämställdhet.

Fondförmögenhet: Cirka 8 Mkr (enligt Di).

Värdering: Okänd.

Antal investeringar: 24.

