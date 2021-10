First North-nykomlingen First Venture gör nytt förvärv – tar stor post i hajpad hälsoteknik

Nu kniper First Venture drygt 8 procent av bolaget – vilket gör Mendi till den näst största investeringen i porföljen.

Health tech-sektorn är en av de stora vinnarna de senaste åren, mycket till följd av pandemin.

Det gäller inte minst Mendi, vars pannband för hjärnträning fick en flygande start när de förra året tog in 31 miljoner kronor genom gräsrotsfinansering – mest någonsin för ett svenskt bolag.

Men nu gör bolaget sin första riktiga kapitalanskaffning där First North-listade investmentbolaget First Venture går in som storägare med en investering på 16,6 Mkr för 8,2 procent av bolaget.

Det värderar hela Mendi till drygt 200 Mkr.

För First Venture blir innehavet i Mendi det näst största i portföljen, som i juni i år hade ett substansvärde på 380 Mkr. Största innehav är i börsnoterade Humble Group, där First Venture rapportar ett innehav värt 97 miljoner kronor.

Totalt tar Mendi in 40 Mkr i rundan och bland övriga investerare märks One plus-grundaren Carl Pei, ängelinvesteraren Eva Engelbert och Jenny Penser, styrelseledamot i Erik Penser Bank.

”Mental ohälsa är ett växande problem globalt. Mendi har utvecklat en spännande teknologi som underlättar träning av hjärnans aktiviteter, kombinerat med rekommendationer om livsstil, vilket kan hjälpa användaren att motverka problemen”, säger First Ventures vd Rune Nordlander i ett uttalande.

Tekniken i Mendis pannband bygger på så kallad ”neurofeedback” och innebär att produkten läser av aktiviteten i hjärnans organisatoriska centrum, prefrontalkortex. Genom att samtidigt koncentrera sig på en aktivitet – i Mendis fall en spelapplikation – går det att visualisera hur hjärnans aktivitet påverkar händelserna i spelet.

Metoden ska, enligt förespråkarna, hjälpa till att träna hjärnan till bättre koncentration och fokus.

Neurofeedback är beprövat, men inte erkänt på en klinisk nivå för behandling av psykisk ohälsa. Men forskare från såväl rymdstyrelsen Nasa som Stanford University jobbar nu med Mendi för att samla data.

Neurofeedback som administreras på klinik kostar ofta mycket och är, åtminstone i USA, något som mestadels används av en intresserad överklass eller professionella idrottare. Mendis förhållandevis billiga hemprodukt – den kostar 2999 kronor – ska demokratisera tekniken, menar bolaget.

”Investeringen är ett viktigt steg framåt för att hjälpa oss realisera vår ambition”, säger vd Moha Bensofia.

Den uttalande ambitionen är att ”hjälpa 10 miljoner människor till år 2025”.

”Vi vill ge miljoner människor tillgången till att själva kontrollera sitt eget mentala välmående”, säger han.

Health tech som marknad väntas växa från nuvarande 100 miljarder dollar till omkring 500 miljarder dollar till 2026, enligt flera analytiker.

Mendi grundades av Sammy Saldjoghi och Rickard Eklöf 2018 och har sedan starten fått stöd från bland annat Vinnova, Sting och Almi invest.