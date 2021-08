First North nästa för kryptobolaget som älskar dramatiska kursrörelser

Under de senaste månaderna har rörelserna på kryptomarknaden varit dramatiska. Det skrämmer dock inte kryptoinvesteraren Hilbert Group – tvärtom. Om det är något som lockar det svenska bolaget med rötter på Wall Street så är det just volatilitet. Nu närmar sig en listning på First North och bland investerarna finns flera namnkunniga profiler.

”När priserna rör på sig mycket uppstår möjligheter för den som är tålmodig”, säger vd:n och medgrundaren Niclas Sandström.