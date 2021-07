Färre nya användare för Spotify än väntat – skruvar ner prognos kraftigt

Spotify hade färre användare än väntat under det andra kvartalet och skruvar nu ner förväntningarna för hela 2021, från maximalt 422 till 407 miljoner kunder. Däremot gör bolaget, överraskande nog, en knapp rörelsevinst för ett andra kvartal i följd.

Under det senaste året har Spotify åkt bergochdalbana på New York-börsen. Aktien nådde en toppnotering den 16 februari i år vid 354 dollar, men har därefter fallit tillbaka till 237 dollar. Uppgången under de senaste tolv månaderna är nu helt utraderad. Men den samlade analytikerkåren anser att det finns mer att hämta i Spotifys aktie. Det genomsnittliga riktpriset på tolv månaders sikt, baserat på rekommendationer från 30 analytiker, uppgår i dag till knappt 300 dollar. Det är 22 procent högre än Spotifys nuvarande aktiekurs.

På onsdagen var det dags för Spotify att visa korten för sitt andra kvartal. Bolaget redovisar att antalet månatligen aktiva användare växte till 365 miljoner, vilket var lägre än Spotifys egen prognos om att nå 366-373 miljoner kunder. Misslyckandet innebär samtidigt att Spotify nu skriver ner sin helårsprognos till att nå 400-407 miljoner användare, vilket inkluderar både betalande och annonsfinansierade konton, från tidigare estimat om 402-422 miljoner användare.

Det sämre utfallet än lovat uppges vara ett resultat av ett mer dämpat kundintag under första halvan av kvartalet. Före rapporten fanns det en oro för att utvecklingen på flera nyckelmarknader, inte minst Indien, hämmats av en förvärrad smittspridning av coronaviruset. Spotify bekräftar att covid-19 hade en negativ effekt och att bolaget under kvartalet stoppade vissa marknadsföringskampanjer på grund av ”allvarlighetsgraden av pandemin”.

Däremot klarade Spotify av att nå sitt estimat om antalet betalande kunder, som står för 90 procent av bolagets omsättning. Totalt adderade musiktjänsten 7 miljoner nya premiumkunder under kvartalet, till totalt 165 miljoner. Helårsprognosen skruvas nu upp till 177-181 miljoner betalande kunder, från tidigare estimat om 172-184 miljoner.

Direkt efter rapporten backade aktien med 2 procent i förhandeln på Wall Street.

Intäkterna landade om drygt 2,3 miljarder euro för det andra kvartalet, vilket var i linje med Bloombergs analytikerkonsensus. Under årets tre första månader gjorde Spotify överraskande nog en rörelsevinst på 14 miljoner euro, vilket upprepades under det andra kvartalet då resultatet blev 12 miljoner euro. Analytikerna hade estimerat att Spotify skulle göra ett minusresultat om 66 miljoner euro.

Den genomsnittliga intäkten per premiumkund uppgick till 4,29 euro, en minskning med 1 procent på årsbasis rensat för valutaeffekter. Det var däremot en ökning från det första kvartalet då samma siffra uppgick till 4,12 euro. Bolaget har under våren genomfört marginella prishöjningar på ett 40-tal mogna marknader, däribland Sverige, men det har enligt bolaget inte lett till något större bortfall av kunder.

I dag behåller Spotify enbart runt en fjärdedel av sina intäkter från musik medan resterande delar går till skivbolag, artister och låtskrivare. Ett positivt tecken för marknaden var att bolaget förbättrade sin bruttomarginal under det andra kvartalet till 28,4 procent, vilket var klart högre än bolagets egen prognos om 23,6-25,6 procent. Det berodde delvis på redovisningstekniska åtgärder, men även att bolagets storsatsning på poddar börjar bidra till resultatförbättringar tillsammans Spotifys marknadsplats för artister.

Satsningen på poddar ses som ett positivt steg mot en förbättrad bruttomarginal, eftersom de är billigare att distribuera och producera med färre mellanhänder. Under det andra kvartalet ökade antalet användare som lyssnar på poddar via appen marginellt, uppger Spotify, men andelen har dock legat kvar runt 25 procent för tre kvartal i följd. Däremot uppger de att konsumtionen av poddar, mätt som antalet lyssnade timmar på plattformen, var rekordhög under kvartalet i relation till musik.