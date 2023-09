Familjen Wallenberg satsar på skånsk teknik för halvledare

Halvledarkomponenter är byggstenarna i de datachip som finns i nästan alla elektroniska produkter. Svenska Alix Labs, med huvudkontor i Lund, utvecklar en ny typ av tillverkningsprocess för halvledarkomponenter.

Bolaget har siktat in sig på komponenterna i telefoner, laptops, surfplattor och internetservrar. Det stora löftet är att tillverkningsprocessen både ska bli mer energisnål och kostnadseffektiv.

Alix Labs mål är att vara redo för produktion senast år 2025, då tekniken enligt deras förhoppningar ska stå färdig att licensieras ut till jättarna inom halvledarindustrin.

Nu tar Alix Labs in 40 miljoner kronor i en kapitalrunda. Investerare är familjen Wallenberg via sitt investeringsbolag Navigare Ventures, statligt grundade Industrifonden samt det nederländska riskkapitalbolaget Forward One.

”Den här investeringen spelare en avgörande roll för att vårt företag ska nå skalbar framgång. Kapitaltillskottet bekräftar inte bara vår vision, utan ger oss också möjlighet att ta vår banbrytande teknologi till frontlinjen av halvledartillverkningen”, säger vd:n Jonas Sundqivst i en kommentar.

Bolaget grundades 2019, men bygger på forskning och patentansökningar från 2015. I fjol hade Alix Labs nogräknade intäkter på 26.000 kronor medan förlusten blev 6,2 Mkr.

Värderingen i transaktionen, som ännu inte har registrerats hos Bolagsverket, är okänd. Före den senaste nyemissionen hade Alix Labs finansierats med ungefär 20 Mkr i externt kapital.

Läs mer: Skånsk teknik ska lösa halvledarkrisen