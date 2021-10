Facebooks anställda famlade i blindo under haveriet

Facebooks haveri under gårdagen tvingade ingenjörerna att fysiskt leta under motorhuven i serverhallen i Kalifornien. Och de övriga anställda fick ta till kreativa lösningar för att kunna arbeta. Det rapporterar nyhetssajten The Verge.

I över sex timmar låg bolagets alla appar Facebook FB -4,89% Dagens utveckling , Instagram och Whatsapp nere. Enligt ett blogginlägg från Facebooks utvecklingsavdelning berodde felet troligen på en uppdatering vilket gjorde att bolaget datorer inte kunde tala med varandra.

För de anställda blev måndagen tuffare än en vanlig veckoinledning, enligt källor till The Verge. De kunde inte kommunicera via bolagets interna Facebook, där all kommunikation vanligen sker. I stället fick de sköta dialogen via Outlook – men de kunde inte skicka eller ta emot mail från externa kontakter. I stället för Google Docs och Zoom fick de ta till lösningar som Facetime och Discord.

Enligt New York Times hade flera anställda även svårt att ta sig in på arbetsplatsen då passerkorten slutade fungera.

Strax efter att problemet var åtgärdat manade Facebooks teknikchef Mike Schroepfer de anställda till lugn.

”Om du inte jobbar med återställandet, ha tålamod och försök inte ladda om allting”, löd ett memo från bolagstoppen.

I ett inlägg på Facebook har bolagets grundare Mark Zuckerberg har bett om ursäkt för haveriet.

”Ursäkta avbrottet i dag. Jag vet hur mycket ni förlitar er på våra tjänster för att ha kontakt med de ni bryr er om.”