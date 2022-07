Facebook delar annonsintäkter med användare

EQT-backade Vinted lägger bud på det First North-listade second hand-bolaget Rebelle, vars kurs har rasat sedan listningen i vintras. Budkursen motsvarar halva noteringskursen – men aktiekursen i Rebelle har rusat under de senaste dagarna före budet.

Rebelle grundades i Tyskland 2013 och driver en second hand-marknadsplats för lyxartiklar som Louis Vuitton-väskor och smycken från Cartier. Bolaget listades på Nasdaq First North den 25 februari i år efter en nyemission på kursen 28 kronor per aktie, där 200 miljoner kronor per aktie togs in enligt vad Di då rapporterade.

Sedan dess har aktien rasat i takt med konsumentförtroendet på den tyska hemmamarknaden. Stängningskursen den 15 juli var 7,35 kronor, bara drygt en fjärdedel av listningskursen således och motsvarande ett börsvärde på runt 165 Mkr.

De senaste handelsdagarna har aktien dock fått fart, och genom tvåsiffriga procentuella ökningar i torsdags och fredags stängde Rebelle veckan på kursen 13 kronor. Handeln i aktien har dock varit relativt sparsam: omsättningen per dag uppgick till 105.000 respektive 237.000 kronor i torsdags och fredags, efter 13 respektive 37 avslut.

”Vi tittar löpande på bolags informationsgivning och agerar i de fall vi finner anledning, exempelvis om det förekommit informationsläckage. Vi är förstås medvetna om situationen kring budet på Rebelle men kan inte gå in närmare på vad Stockholmsbörsen gör”, skriver David Augustsson, kommunikatör hos Nasdaq, i en kommentar till Dagens industri.

På måndagsmorgonen, före börsöppning, aviserade konkurrenten Vinted – som är onoterad och ägs av bland andra EQT – ett bud på hela bolaget värt 14,10 kronor per aktie. Det totala priset för samtliga aktier landar därmed på cirka 315 miljoner kronor, enligt Vinteds pressmeddelande.

Budet motsvarar en premie på bara 8,46 procent mot stängningskursen i fredags, men alltså betydligt mer sett till kursen före förra veckans rusning på sammanlagt 77 procent.

Budet är villkorat bland annat av att Vinted, som har anlitat Carnegie som rådgivare, blir ägare till mer än 90 procent av de utestående aktierna i Rebelle.

Affären rekommenderas av en oberoende budkommitté som Rebelle upprättat. Man bedömer att det är bättre att hamna under Vinted än att fortsätta på egen hand då en realisering av den långsiktiga strategin skulle kräva konsolidering och M&A-aktiviteter.

”Sådana aktiviteter skulle behöva genomföras och integreras på lång sikt och skulle därför sannolikt inte gynna aktieägarna omedelbart på kort till medellång sikt. Mot denna bakgrund och baserat på en samlad bedömning av erbjudandet, i synnerhet i förhållande till erbjudandets omedelbara fördelar bestående av kontant vederlag på kort sikt, rekommenderar den oberoende budkommittén enhälligt aktieägarna i Rebelle att acceptera erbjudandet”, heter det.

Rebelle och Vinted är sparsamma med sina kommentarer när Dagens industri når bolagen.

”Vi är inte medvetna om något läckage men kan konstatera att kursen har stigit”, skriver Vinted i en kommenterar.

Den 11 juli, för två veckor sedan, ansökte Vinteds advokatbyrå Roschier hos Aktiemarknadsnämnden om dispens från kravet på att budet ska tillkännages på svenska. Nämndens uttalande om detta – där dispensen medges enligt beslut den 13 juli – publicerades på måndagen, efter budets offentliggörande.