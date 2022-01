Extremt kapitalregn under 2021 – rekord för svenska tekniksektorn

Northolt, med vd:n Peter Carlsson, Epidemic Sound, med vd:n Oscar Höglund, och Klarna, med vd:n Sebastian Siemiatkowski, var de teknikbolag som tog in mest kapital i Sverige under året.

När Di Digital startade 2015 låg större fokus på USA och Silicon Valley. Sedan dess har blickfånget alltmer flyttats över till Europa och tekniksektorn här. Enligt riskkapitalbolaget Atomicos årliga rapport tripplades teknikinvesteringarna i Europa under 2021.

Sverige är inte långt efter enligt Di Digitals sammanställning, med en ökning om drygt 2,5 gånger jämfört med 2020. En svensk börs som har stigit med nästan 100 procent de senaste tre åren och låga räntor har ökat intresset för alternativa placeringar som de i onoterat. Lägg därtill möjligheterna med teknisk utveckling och digitalisering där pandemin förstärkt utvecklingen och det går att förstå hur sektorn blivit till hett villebråd bland investerare.

Totalt noterade Di Digital investeringar i startups om 70,8 miljarder kronor, att jämföra med 27 miljarder i fjol. Drar man bort den gigantiska kapitalrundan i Northvolt i juni på 23 miljarder blir totalen ändå nära det dubbla mot 2020.

Liksom förra året är det ett antal ”superrundor” som sticker ut och drar upp totalen. Vi har också noterat allt fler större kapitalanskaffningar över 100 miljoner kronor. Det är inte mindre än sex bolag på årets topplista som även dominerade ifjol: Northvolt, Klarna, Kry, Mathem, Voi och Doktor.se. Fintechbolaget Tink, som låg på fjärde plats 2020, har istället uppmärksammats då det säljs till Visa för 18 miljarder kronor.

Här är de tio svenska teknikbolag utanför börsen som tog in mest kapital under 2021:

1. Northvolt: 23 miljarder kronor

2030 ska de fossila utsläppen från transporter i Sverige ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Där anses elektrifieringen av fordon som en nyckelfaktor. För det behövs batterier, vilket Northvolt satsar stort på och tog därför in en större investering i juni. Bolaget bygger en större fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå och hade redan innan produktionsstart kontrakt för leveranser på 30 miljarder dollar till kunder som Volkswagen, BMW och Scania. I tisdags producerades den första battericellen hos Northvolt i Skellefteå.

Lyssna på en längre intervju med Northvolts grundare Peter Carlsson i Di Digitals Startup Stories:

2. Klarna: 13,8 miljarder kronor

Klarna tog in riskkapital i två omgångar på 8,5 och 5,3 miljarder kronor i mars och juni. Fintechbolaget fortsätter ta mark med sina kassalösningar för e-handel och ”köp nu betala senare”-modell. Bolaget har uppmärksammats extra under året dels för börsrykten och dels för uppköp där förvärvet av Pricerunner är det hittills största om 9,2 miljarder kronor. Största marknaden är Tyskland följt av Sverige, men stora investeringar sker i USA där Klarna nu når 21 miljoner konsumenter. Omsättningen växte snabbt till 9,8 miljarder kronor under de tre första kvartalen, vilket drevs av av ökade intäkter från e-handelsbutiker snarare än räntor från konsumenter. Samtidigt kritiseras Klarna för sina höga kreditförluster.

Lyssna på en intervju i Di Digitals Startup Stories med Klarnas medgrundare Sebastian Siemiatkowski här:

3. Epidemic Sound: 3,8 miljarder kronor

Epidemic Sounds affärsidé är att köpa musik från frilansmusiker som de sedan säljer vidare genom en prenumerationstjänst till andra företag – vilka helt slipper oroa sig över rättighetsfrågor. Bolagets värdering steg med 250 procent till hela 11,9 miljarder kronor i transaktionen i mars. Största marknaden i USA och omsättningen ökade med 50 procent till 575 miljoner kronor 2020.

I somras berättade medgrundaren Oscar Höglund om resan för bolaget i en längre intervju med Di Weekend: Historien bakom Epidemic sounds miljardvärdering – ”en stor idé”

Emil Eifrém, medgrundare och vd på Neo4J. Foto: Press.

4. Neo4J: 3,3 miljarder kronor

Det svenska databasbolaget tog in 2,7 miljarder kronor i somras vilket förlängdes med ytterligare 600 miljoner kronor i november. Neo4J siktar mot börsnotering och värderas till 20 miljarder kronor. Bland storägarna finns Hexagons Ola Rollén.

Neo4J grundades i Sverige 2007 har idag 600 medarbetare globalt med ett huvudkontor i Silicon Valley och ett hundratal på utvecklingskontoret i Malmö. Bolagets databas bygger olika kopplingar mellan olika datapunkter. Bland kunderna finns Ebay, Microsoft och UBS, utöver svenska jättar som Astra Zeneca, Telia och Volvo Cars.

Kry har även fysiska vårdcentraler på flera ställen i Sverige. Foto: LARS SCHRÖDER/TT

5. Kry: 2,65 miljarder kronor

Bolaget är i dag störst i Sverige inom digital vård räknat på nätläkarbesök, men har även fysiska vårdcentraler. Nätläkaren har även etablerat sig i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Kry gör också satsningar inom mental hälsa och köpte upp en psykologi-koncern under året. Bolaget dubblade intäkterna förra året till 781 miljoner kronor med en förlust på 844 Mkr. Kapitalanskaffningen i mars värderade bolaget till 17 miljarder kronor.

Vois medgrundare och vd Fredrik Hjelm. Foto: @JOEY ABRAIT, Joey Abrait

6. Voi: 1,4 miljard kronor

Elsparkcykelbolaget Voi finns i 76 olika städer i 11 länder i Europa, men har planer på att expandera till ännu fler städer under 2022. 2020 var något motigt med tidvisa nedstängningar på flera platser på grund av pandemin, men Voi ser ut att växa med 140 procent i år till 900 miljoner kronor i omsättning. Samtidigt gick Voi med en förlust på 476 Mkr i fjol och räknar med ett minusresultat i år. Men vd:n Fredrik Hjelm hyser hopp till att bolaget ska vara lönsamt på flera av sina mogna marknader. Voi fyllde på kassan i augusti på 390 Mkr och drygt 1 miljard i december.

Kinnevik om Mathems förvärv av Mat.se: ”Starkt… Stäng Kinnevik om Mathems förvärv av Mat.se: ”Starkt kunderbjudande”. Online-mattjänsterna går samman – hör Kinneviks vd Georgi Ganev

7. Mathem: 1,1 miljarder kronor

Hemleveranser av livsmedel har växt snabbt, särskilt sporrat av pandemin, även om det fortfarande är en liten andel av den totala matmarknaden. Kapitalanskaffningen i april skulle gå till fortsatt expansion och ett nytt lager i Larsboda. Mathem, med Kinnevik som storägare, och Mat.se, med Axfood i ägarledet, har konkurrerat hårt med leveranser av matkassar beställda på nätet för hemleverans. I december blev det känt att Mathem köper Mat.se mot nyemitterade aktier.

Svenska glasstillverkaren tar in 100 miljoner dollar Stäng Svenska glasstillverkaren tar in 100 miljoner dollar. Jätterunda ledd av Kinnevik

8. Nick's: 800 miljoner kronor

Medgrundaren Niclas Luthman diagnostiserades med prediabetes och startade därefter foodtechbolaget Nick's som arbetar med ersättningar för socker i bland annat glass och bars. Nästa satsning är ett EPG-fett som har 90 procent färre kalorier än vanligt fett samt ett veganskt mjölkprotein. Under 2020 omsatte koncernen 123,4 miljoner kronor och gjorde en förlust på 144,2 miljoner kronor.

En av Instabox anställda levererar paket till ett av bolagets skåp.

9. Instabox: 750 miljoner kronor

Sista milen-bolaget var tidigt ute med att sätta ut obemannad utlämning av paket och växer snabbt med den ökande e-handeln. Bolaget har idag 3.000 paketskåp i Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna – och ska sätta ut 1.000 skåp i Tyskland nästa år. I Sverige har bolaget konkurrens av bland annat Budbee, Iboxen samt Postnord. De växer kraftigt och fyrdubblade omsättningen i fjol till 245 Mkr.

Lyssna på Di Digitals poddintervju med medgrundaren Alexis Priftis här:

Martin Lindman, vd och medgrundare till Doktor.se. Foto: Press.

10. Doktor.se: 720 miljoner kronor

Vårdaktören Doktor.se är Sveriges näst största nätläkare efter Kry och har även fysiska vårdcentraler. I somras hade bolaget omkring 1 miljon användare. Grunden till affärsidén är en teknisk plattform där Doktor.se även går in och digitaliserar traditionella vårdaktörer i andra länder. Bolaget har även egna etableringar i Tyskland och i Storbritannien. I slutet av maj tog Doktor.se in 500 Mkr till en värdering på 5,5 miljarder kronor som följdes av att den kinesiska teknikjätten Tencent förlängde rundan med 210 Mkr i juli.

Kapitalflödet månad för månad 2021 Januari: 1,9 miljarder Februari: 1,6 miljarder Mars: 14,1 miljarder April: 4,9 miljarder Maj: 1,4 miljarder Juni: 32,7 miljarder Juli: 2,6 miljarder Augusti: 713 miljoner September: 2,1 miljarder Oktober: 3,4 miljarder November: 3,1 miljarder December: 2,3 miljarder Källa: Di Digitals egen sammanställning

