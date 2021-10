Explosiv tillväxt för HBO Max – Sveriges tur på tisdag

Streamingtjänsterna HBO Max och HBO ökade med 7,1 miljoner användare i USA i tredje kvartalet jämfört med för ett år sedan. Det framgår av delårsrapporten från moderbolaget AT&T.

Det innebär att totala antalet abonnenter i USA är uppe i 45,2 miljoner. Globalt är siffran 69,4 miljoner, en ökning med 12,5 miljoner användare på ett år. Jämfört med andra kvartalet i år var det en ökning med 1,9 miljoner.

AT&T förväntar sig att nå övre delen av sitt guidade intervall för i år om 70-73 miljoner abonnenter på HBO Max/HBO.

På tisdag lanseras HBO Max i Sverige. Då skrotas den lokala tjänsten HBO Nordic, som på senare år halkat ner till plats fem på streaminglistan efter Netflix, Viaplay, C More och Disney+.

Priset för en månadsprenumeration är 89 kronor i månaden, att jämföra med månadsavgiften på HBO Nordic som var 109 kronor. Vid ett abonnemang på 12 månader betalar man för åtta månader, 699 kronor.

Även konkurrenterna Disney plus och Netflix tar i dagsläget 89 kronor per månad. Men i Netflix fall gäller det enbart det billigaste abonnemanget med en användare per tillfälle.

