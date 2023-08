Experterna hyllar Nvidia – men varnar för luftficka

Innehåll från Golfamore Annons

Från Barcelona i norr till ”Costa del Golf” i söder väntar vackra och utmanande golfbanor som lämpar sig för hela spektrumet av golfare: från nybörjaren till tävlingsspelaren eller bara den som helst spelar njutgolf i en härlig miljö. Anders Carlén, vd på Golfamore, berättar att golf i Spanien bjuder på ett varierat utbud av banor.

– Det finns gott om golf-pärlor att upptäcka i Spanien och med Golfamore kortet har du möjlighet att spela många av dessa till halv greenfee, säger han.

Här är några utvalda toppbanor värda ett besök.

Det gröna monstret på Golf de Andratx

Golf de Andratx

Mallorca, som har varit en populär semesterdestination sedan 1950-talet, förtrollar med sin unika charm. Ön är perfekt att utforska med bil och kombinerar utsökt mat, pulserande nattliv och naturskönhet med framstående golfbanor. Golf de Andratx och Golf Son Antem är bara två av cirka 20 golfbanor på ön. Belägen i Andratx, strax sydväst om Palma, skryter Golf de Andratx med en mästerskapsbana som bjuder på Spaniens längsta hål, ”Green Monster”: ett par 5-hål som mäter 557 meter uppför. Det är en spännande och omväxlande bana – något som deras slogan, ”Enjoy the difference”, ger en fingervisning om.

36 hål i Son Antem

Ungefär 20 kilometer sydost om Palma ligger Golf Son Antem, en 36-hålsanläggning med hotell och spa som ligger nära banorna West Course och East Course. West Course, som bjuder på utsikt över Randa-berget, är den svårare med upphöjda greener och vattenhinder. East Course, med sina bredare fairways, passar särskilt nybörjare men erbjuder även utmaningar för den erfarne spelaren.

Barcelona och Costa Brava

Club de Golf Barcelona

På det spanska fastlandet, nära Barcelona, finner vi Club de Golf Barcelona. Banan skapades av Spaniens golflegend José Maria Olazábal och erbjuder utmaningar anpassade för både nybörjare och mer erfarna golfare. Medan nybörjare kan hitta sina strategier och vägar på banan, njuter de mer erfarna av svårighetsgraden och möjligheten att ta risker, i ett spelstil som kan liknas vid ”Om-det-fungerar, så-fungerar-det”.

Ungefär 150 kilometer norrut, beläget i Costa Brava, hittar vi Empordá Golf med sina 36 hål inbäddade i den vackra, katalanska naturen. Från golfbanan har du nära till den pittoreska byn Begur och Medelhavets stränder. Samtidigt är det inte långt till Figueras, där du kan utforska hemmet till den berömda konstnären och impressionisten Salvador Dalí.

Robert von Hagge och Bourbon

Empordás två banor designades av den amerikanske arkitekten Robert von Hagge, känd för banor som ”Albatros Course” på Le Golf National och ”The Old Course” på Les Bordes, som i över tre decennier varit en av Europas toppbanor. Han är även ihågkommen för att, enligt sägnen, avsluta sin arbetsdag när hans medtagna flaska bourbon var tom.

Banorna är döpta till Links Course och Forest Course. Links har waste areas och sanddynor, vilket ger en känsla av havsnärhet trots avståndet till Medelhavet. Forest Course, å andra sidan, slingrar sig som namnet antyder genom den tallrika Costa Brava och in i Serra de les Gabarres bergskedja, vilket ger en naturskön upplevelse där varje hål har sin unika inramning av tallar.

Costa del Sol och Gibraltar

Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort

Nära den kända klippan Gibraltar vid Costa del Sol, ofta kallad Costa del Golf, finner vi La Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort med sina 36 hål. Med Golfamore kortet kan du spela på Heathland-banan, skapad av ex-Ryder Cup-spelaren Dave Thomas. Denna par 73-bana erbjuder en blandad Medelhavsterräng med havsutsikt och kuperade landskap. Resortens andra bana, Links Course, ligger närmare havet och bjuder på vyer över Medelhavet, Nordafrika och Gibraltarklippan. Den moderna resorten, komplett med ett 5-stjärnigt hotell och spa, är en perfekt plats för avkoppling och njutning.

Montenmedio – en oupptäckt skatt

Montenmedio Golf & Country Club, belägen i ett skyddat naturområde i Andalusien nära Atlantkusten, är en dold pärla. Banans 18 hål slingrar sig genom det kuperade terrängen och erbjuder en harmonisk spelupplevelse omgiven av vild natur, fri från byggnader och oljud. Här kan spelare känna både avkoppling och en djup förbindelse med naturen. Banan är utmanande, välunderhållen och har en intressant layout, vilket gör den till en av höjdpunkterna på Costa de la Luz – känd som ”Ljusets kust”.

Golfamore Golfamore, tidigare Golfhäftet, lanserades 2005 och erbjöd då cirka 100 banor i Sverige till halv greenfee. I dag har Golfamore ett större utbud än någonsin. Över 1 300 banor i 23 länder finns att spela till halv greenfee. Golfamore vill inspirera golfare att upptäcka nya banor samt spela mer golf, både i sina hemländer men också utomlands.

