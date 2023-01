Experten: Så hjälper de nya ai-verktygen ditt bolag

Den senaste månaden har så kallade generativa ai-tjänster som ChatGPT och Dall-e skapat aha-upplevelser för många vanliga människor. Plötsligt är det möjligt att få texter skrivna och omskrivna, bilder och melodier skapade och enklare programmering genomförd på nätet av enkla gratisprogram.

Tjänsterna, som ofta är gratis, är även användbara för företagare, inte minst de som har en stor del av sin verksamhet på nätet. Verktygen kan nämligen korta ner den tid man behöver ägna åt säljande texter, skapandet av visuellt material, kodning med mera.

Di Digital hörde därför av sig till Sanne Fouquet, grundare av Melon, ett startupbolag som samlar mikrokurser åt nätets kreatörer, för att få hennes bästa tips.

”Vi använder ai-verktyg hela tiden”, säger hon.

Copywriting:

”Vi använder ChatGPI för att förbättra och omvandla vårt innehåll, såsom utskick via e-post, blogginlägg och LinkedIn-inlägg. Detta gör vi genom att kopiera in vårt innehåll i ChatGPI och ange vad vi vill att det ska göra med det. Tidigare utfördes mycket av detta av en kollega med en bakgrund inom copywriting. Men ChatGPI har gjort mig själv och många andra mer självständiga.”

Visuellt material:

”Vi har precis börjat använda Dall-e från OpenAI för att skapa innehåll för Instagram och andra medier. Det är ett mycket kraftfullt verktyg och kan skapa bilder baserat på vad du ber om. Det hjälper oss att skapa unika och intressanta visuella tillgångar utan att behöva gå till en grafisk designer. Till exempel kommer vi att använda den här bilden (nedan) när vi summerar Melons första år. Det tog mig fem minuter att testa lite olika texter för att få fram bilden. I slutändan bad jag om ”3d render of pink melon in a violet room with a discoball”. Perfekt för andra grundare, marknadsförare eller sociala-medier proffs som hela tiden behöver nytt innehåll som lirar med bolagets varumärke.

Marknadsföring:

”När vi använder ChatGPI och Dall-e tillsammans kan vi snabbt och enkelt förbättra och omvandla vårt innehåll för olika plattformar, samtidigt som vi kan skapa unika visuella uttryck som skiljer oss från mängden.”

Kodning:

”Många i vårt team har börjat använda ChatGPI på samma sätt som de tidigare använde Stackoverflow, det vill säga att de ställer frågor till botten när de har en bug de inte förstår och har kört fast.”

Fotnot: Sanne Fouquet har samlat sitt favoritmaterial inom generativ ai här.