Experten: Det talar för och emot att Storytel köps ut från börsen

Människor har alltid letat efter sätt att spara tid i vardagen. Som en effekt av detta uppstod under början av 1900-talet uttrycket One stop shop – ett ställe för allt. Och nu har det som länge varit ett fenomen i fysiska butiker tagit steget in i den digitala världen. Allt fler digitala tjänster erbjuder nämligen ”allt i ett gränssnitt”.