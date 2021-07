Experten: ”Den skeva fördelningen av riskkapital är tecken på systemfel”

Innehåll från Tableau Annons

Pandemiåret 2020 har drivit fram och skyndat på den digitala utveckling som redan pågått länge. För finansbranschen innebär det att förlegade system och manuella processer måste bytas ut snabbt och ge plats åt nya arbetssätt samt kompletteras med ny, relevant kompetens. Många banker och finansbolag använder fortfarande äldre system som skapar stora utmaningar för verksamheten.

Tableaus erbjudande går ut på att stötta verksamheter på data- och digitaliseringsresan. Detta genom att bland annat samla data från olika källor och på ett säkert sätt skapa en gemensam analysbild som påskyndar den insiktsdrivna affärsstrategin. Det i sin tur frigör potentialen hos medarbetarna att förstå viktiga frågor och hur de ska arbeta mot gemensamma lösningar.

– Sammanhållningen och gemenskapen inom verksamheten är helt central för att man ska lyckas och genom att erbjuda medarbetare ett analysverktyg via självbetjäning får medarbetaren en större frihet att se nya affärsmöjligheter utan att behöva vänta på IT och IT frigör tid till annat, säger Fredrik Holmgren.

Viktigt att förstå kundernas behov

Den digitala eran kommer med ökade krav på bankernas service. Tableau ser att nyckeln till ett bra kundbemötande är att möta kundernas behov på djupet; hur komplext ärendet än är måste kundupplevelsen vara snabb och friktionsfri.

– Det handlar inte längre om att svara på förändringar på marknaden, det handlar om att förstå kundbehov och att möta dem innan konkurrenterna gör det. Banker kan växa med upp till 27,5% bara genom att förbättra deras kundupplevelse, säger Fredrik Holmgren.

Men det är inte bara kraven på kundbemötande som behöver ses över. Regleringar när det gäller data- och integritetsfrågor skärps i takt med den digitala utvecklingen och för att uppfylla de nya lagkraven krävs en förbättrad datakapacitet. Fredrik lyfter vikten av att vara proaktiv.

– När reglerna skärps är det viktigt att vara beredd. Dina uppgifter kan ge dig full insyn i risk, försäljning och kundnytta och att samtidigt samla in dem kan bidra till att förekomma eventuella framtida lagkrav.

Kraften i data

Kraften i data är stark. Den kan hjälpa till att övervinna kostnads- och processineffektivitet, förbättra riskhanteringen samt ge finansiella organisationer verktyg att identifiera nya hot samt förutsäga och varna för potentiellt bedrägeri.

– Att välja den digitala vägen handlar inte bara om framtiden för finansbranschen, utan man bör agera redan idag. Företag som inte anpassar sig till den nya digitala verkligheten står inför mycket verkliga och växande risker. Data ligger i hjärtat av denna omvandling, avslutar Fredrik Holmgren.