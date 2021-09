Erik Selin investerar i deras health tech-bolag

Fastighetsprofilen Erik Selin är med på tåget när health techbolaget Zebrain drar in 8,5 miljoner i en finansieringsrunda. Bolaget beskriver sig som ”Nordens första plattform för prenumeration på mänsklig potential”.

”Visionen är att demokratisera mental styrka genom att kombinera coaching med vår unika matbarhet av medarbetarens outnyttjade potential”, säger vd och medgrundare Anna Bloth Karling.

Zebrain startades i början av sommaren 2020 av fyra personer med en bakgrund inom tech, bolagsbyggande, coaching och psykologi. Tjänsten, som lanserades i början av året, består av prenumerationsbaserad mjukvara (SaaS) som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare.

Utvecklingen stöttas genom individanpassade övningar och tillgång till matchad coach via en egenutvecklad videolösning och chat. Zebrains utvalda coacher matchats samman med medarbetarna genom egna beteendealgoritmer för snabbt förtroendeskapande och utveckling, enligt bolaget.

I grundarteamet finns vd Anna Bloth Karling, även känd som grundaren bakom Hubbster, ett saas-bolag även det, med fokus på medarbetardriven förändring. Anna Bloth Karling jobbar inte längre på Hubbster, men är delägare i bolaget som planerar en notering på NGM-börsen i november.

De andra grundarna bakom Zebrain är Jessica Huge, certifierad coach och före detta coachchef på Wise Consulting, psykologen och beteendeexperten Janne Sandgren samt serieentreprenören Gustaf Karling, som även är bolagets ordförande.

Zebrain har under de senaste månaderna tagit in totalt 8,5 Mkr för att växa och ta en position på marknaden. Bland investerarna finns bland annat fastighetsprofilen Erik Selin och investeraren Anders Söderström. Även tre investerare med lång erfarenhet av saas-tjänster är med på tåget: Instantors förra vd Simon Edström, Adtractions grundare Simon Gustafson och entreprenören Pierre de Boer.

Läs mer: Manlig ägardominans oroar inte Erik Selin: ”Kvinnor och män är olika”

Zebrain består idag av 12 medarbetare, varav 8 är kvinnor.

”Som kvinna i techbranschen är det ibland ensamt. Det känns därför bra att kunna lyfta Zebrain som ett techbolag på framfart med många kvinnliga techentreprenörer ombord.”

Bolaget har för närvarande en kontrakterad månadsintäkt på 220 000 kronor.

”Nästa milstolpe blir att dra in 500 000 kronor per månad under hösten. Sedan ska vi bli klara med en a-runda på 25-30 miljoner kronor kring årsskiftet”, säger Anna Bloth Karling.