EQT fyller på i svenska mobiltillverkaren – tar in 1 miljard

Svenske Carl Peis tekniktillverkare Nothing fyller kassan och har nu totalt tagit in 250 miljoner dollar i externt kapital. Bolaget har inte meddelat någon värdering, men Di har tidigare rapporterat om en uppskattad värdering på mellan 4-5 miljarder kronor.

Förutom Highland Europe och EQT Ventures listas även housegruppen Swedish House Mafia som ny investerare i bolaget i samband med rundan.

Enligt bolagets egna uppgifter har Nothing sålt 1,5 miljoner produkter sedan starten för två år sedan, vilket innefattar både hörlurar och den första mobiltelefonen, Nothing Phone 1. En andra telefon är på gång, där just Swedish House Mafia är en av bolagets samarbetspartners.

”Det är tydligt att det finns ett riktigt behov av en innovativ utmanare på konsumentelektronikmarknaden, och med den här nya finansieringen har vi aldrig varit bättre positionerade att nå målet om att göra tech roligt igen”, säger Carl Pei i pressmeddelandet.

Nothing Grundades: 2020 av Carl Pei. Finansiering: Har hittills tagit in 250 miljoner dollar i kapital. Värderingen av bolaget uppskattades förra året till 4–5 miljarder kronor. Investerare: EQT Ventures, Googles ägarbolag Alphabet genom riskkapitalgrenen GV, den tidigare Apple-chefen Tony Fadell, Twitchs medgrundare Kevin Lin, Reddits medgrundare Steve Huffman, Vois grundare Fredrik Hjelm, Swedish House Mafia (som de har samarbete med sedan tidigare), Highland Europe och C Capital. Organisation: Har kontor i bland annat London, Stockholm, Shenzen, New Delhi och Los Angeles.