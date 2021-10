Entreprenörer vinner på hållbar friluftstrend: ”Mer praktiskt att hyra”

Friluftstrenden har pågått i många år och fick en extra skjuts under pandemin.

Rapporter om alltmer folk på vandringsleder, fler medlemmar till Friluftsfrämjandet och högt tryck på bokningar i fjällen – frisk luft och svemester lockar till friluftslivet.

Samtidigt har det dykt upp allt fler entreprenörer som servar trenden med friluftsprodukter. Med det syns även en ökad efterfrågan på second hand-produkter, både ur ett ekonomiskt, men framför allt ur ett klimatperspektiv.

Re-adventure grundades i december i fjol. Grundarna Jenny Kask och Kicki Olivensjö ansåg att det fanns ett hål att fylla på marknaden, med för stor andel nyproduktion och för lite begagnat.

”Den överproduktion och konsumtion som vi alla bidragit till är det nu hög tid att vi tänker om och bidrar till en mer hållbar konsumtion”, säger Jenny Kask.

Att bidra till den cirkulära konsumtionen är det huvudsakliga syftet.

Att sälja sina plagg via Re-adventure ger 40 procent av priset medan Re-adventure tar 60 procent. Om plaggen inte säljs inom två månader skänks de till Stadsmissionen.

”Vi har inget inköpt lager så det mesta av det vi tar in säljer vi. Kunden får betalt när varan är såld. Vi tar inga risker och tack vare det har vi ett positivt resultat”, säger Jenny Kask.

Re-adventure har en butik i Västermalmsgallerian i Stockholm, men bolagets fokus ligger på nätet. Grundarna ser ett växande intresse för både begagnat och friluftsliv, med en bred kundbas både i ålder och i kön.

”Det har blivit en livsstil att handla second hand ”, säger Jenny Kask.

Priser varierar, men brukar snitta på runt hälften mot nypris.

Sedan januari har Re-adventure omsatt 1,3 miljoner kronor, och har i dagsläget tre heltidsanställda och två konsulter som hjälper till att utveckla webben och marknadsföringen.

Emelie Sellberg och Magnus Sellberg, Outdoor Buddies grundare. Foto: Martin Olson

Ett annat sätt att tillfredsställa den ökade efterfrågan på hållbarhet är uthyrning.

Outdoor Buddies hyr ut kläder och utrustning till friluftsliv och utomhusaktiviteter. Företaget grundades 2014, då som Rent-a-plagg, och är baserat i Åre men mycket av deras försäljning sker online.

Utöver uthyrningen säljer företaget både nya och begagnade produkter.

”Det är inte helt ovanligt att någon hyr något och sedan vill behålla det”, säger medgrundaren Emelie Sellberg,

Förra sommaren ökade efterfrågan explosionsartat och Emelie Sellberg tror att uthyrningen är här för att stanna.

”Trenden startade redan innan pandemin, folk vill ut men vill inte nödvändigtvis köpa nya grejer. Folk har inte plats för saker de enbart använder några dagar per år”, säger Emelie Sellberg.

Outdoor Buddies omsatte år 2020 knappt tre miljoner kronor, nästan en dubblering från 2019, och trenden ser ut att fortsätta. Emelie Sellberg ser potential i uthyrningsmarknaden och säger att affärsmodellen är uppskattad även av kunderna.

”Den största majoriteten av våra kunder har råd att köpa sakerna, de tycker bara att det är mer praktiskt att hyra.”

I dagsläget består Outdoor Buddies av Emelie Sellberg och hennes man Magnus Sellberg. De tar in extra personal under högsäsongerna och paret letar riskkapital för att kunna expandera i en högre hastighet.

Ett mer etablerat företag är Houdini, som grundades 1993.

Utöver nya produkter säljer bolaget, sedan 2012, även begagnat via Houdini Reuse.

Merparten av Houdinis försäljning och uthyrning sker online, antingen via hemsidan eller via återförsäljare. Trenden går enligt vd:n Eva Karlsson mer åt det digitala hållet. Företaget har etablerat sig globalt och finns i dag på 38 olika marknader. Uthyrningen är enbart tillgänglig i Sverige och Norden för att undvika långa transporter i onödan. Men företaget planerar att expandera uthyrningsmöjligheterna via regionala kluster.

Under pandemin har de ökat den digitala försäljningen på alla marknader och samtidigt ökat sin närvaro i digitala kanaler.

”Tittar man på vår långsiktiga strategi så har vi kunnat göra väldigt mycket under pandemin. Vi har kunnat höja vår lönsamhet tydligt, vi har ökat vår digitala handel och drastiskt ökat vår direktförsäljning”, säger Houdinis vd Eva Karlsson.

I dagsläget är det enbart några få procent av försäljningen som är second hand då den är tämligen nyetablerad online. Tidigare har second hand-försäljningen enbart skett i fysiska butiker. Houdini har sedan två veckor tillbaka även etablerat second hand-försäljning internationellt.

”Efterfrågan på second hand har varit stor och vi förväntar oss en fortsatt ökning i och med online-lanseringen”, säger Eva Karlsson.

När uthyrning och köp inte är ett alternativ finns Fritidsbanken. Fritidsbanken är en ideellt driven förening som främst finansieras av de kommuner där de finns. Under 2021 har de även tagit emot bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, SCIF och Region Värmland.

Idrottandet i Sverige har minskat under pandemin enligt siffror från riksidrottsförbundet. Föreningen vill fungera som en inkörsport till friluftsliv och idrott för människor som annars kanske hade avstått, enligt Henric Byström, varumärkes- och kommunikationsansvarig på Fritidsbanken,

Enligt en studie gjord av forskningsinstitutet RISE svarade 42 procent av de tillfrågade att de inte hade kunnat genomföra en aktivitet om de inte hade haft möjligheten att låna utrustning. Samtidigt angav 54 procent att de rör sig mer tack vare Fritidsbanken.

”Vi försöker sänka tröskeln till ett aktivt liv”, säger Henric Byström.

