Eneroths elscooter-känga till kommunerna: Dags att göra hemläxan

Flera riksdagsledamöter har under under hösten lämnat in motioner kring elsparkcyklarna, och vill få till en översyn av rådande regelverk. Liksom en rad kommunpolitiker och elscooter-operatörer vill de nu att regeringen, och ansvarig infrastrukturminister Tomas Eneroth, agerar i frågan. Men Eneroth bollar tillbaka ansvaret till kommunerna.

”Utmaningen är ju att det är kommunernas ansvar, inte bara i Sverige utan så är det också i övriga världen. De har brottats med utmaningarna liksom Stockholm, Göteborg och Malmö och andra städer här i Sverige gör. Det här lämpar sig inte så bra för nationell lagstiftning. Det finns olika förutsättning i olika kommuner. Skulle det behövas ytterligare lagstiftning så skulle jag inte tveka en sekund på att göra det”, säger han och hänvisar till den utredning som Transportstyrelsen tidigare gjort som nu är ute på remiss.

Många som vill se en översyn av regelverket menar att man i dag tvingas verka i en juridisk gråzon. Håller du med om att det finns en en oklarhet kring vad som gäller kring elsparkcyklarna?

”Det hänger samman med att vi haft elsparkcyklar under en relativt kort tid. Det finns inga prejudicerande domar och det är därför det är viktigt att kommunerna sätter ner foten och prövar regelverket. I några fall har kommuner gjort det i överenskommelse med företagen, i andra fall har man använt egna regler. Skulle det behövas ytterligare reglering så tvekar jag inte sekund, för jag är oroad över att det är en brist på hantering vilket kan leda till att det blir krav i riksdagen på att mycket kraftigt begränsa förutsättningarna för elsparkcyklarna över huvud taget, och det tycker jag skulle vara olyckligt.”

Du säger att du inte skulle tveka en sekund med att gå in med ny lagstiftning om det skulle behövas, men vad krävs för att du faktiskt ska göra det?

”Nu är som sagt Transportstyrelsen utredning på remiss och så fort de frågorna är beredda kan jag i så fall gå vidare med den typen av förslag, men jag är väldigt tydlig med att kommunerna inte kan sitta och vänta på regleringar. Oavsett så måste varje kommun göra sin hemläxa: Var ska man få köra, inom vilka områden och med vilken hastighet? Där har vissa kommuner gjort det bra, andra har haft stora utmaningar.

Vilka kommuner har gjort ett bra jobb och vilka har skött detta sämre, menar du?

”Malmö och Göteborg har man haft ett systematiskt och bra arbete, liksom min egen hemstad Växjö som först ville stoppa dem men öppnade upp för gemensam reglering. Det är klokt att vara försiktig och hitta överenskommelser och fundera kring regler innan man släpper på. Situationen i Stockholm är ett exempel på det motsatta”, säger Eneroth och fortsätter:

”Jag tycker att Stockholm är ett exempel på när man inte tagit ansvar utan släpper loss åtta stycken aktörer att fritt etablera sig med de effekter vi ser i dag när man går längs Götgatan där det ligger elsparkcyklar till höger och vänster. Många andra kommuner har varit försiktigare och tidigt satt upp regler för de här företagen.”

Läs mer: Malmö om elsparkcykelkaoset: ”Regeringen måste steppa upp”

Läs mer: Riksdagsledamöter kräver lagändring kring elsparkcyklarna – ”ökat tryck”