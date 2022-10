En enda laddare för alla nya mobiler i EU vid 2024

Innehåll från SEB Annons

Rafael Bermejo, från stiftelsen IFS, har i mer än ett kvarts sekel delat ut utmärkelsen Årets Nybyggare till framgångsrika företagare med utländsk bakgrund. Nu firas han själv som en av pristagarna vid The Next Awards, SEB:s tävling för att hylla hållbart entreprenörskap.

– Det känns fantastiskt. Det är faktiskt första gången som vi får ett pris för vårt arbete. Vi är bara en katalysator för massor av extremt, hårt arbetande, kreativa och duktiga människor som kommer från andra länder. Jag ser priset som ett sätt att hedra dem också, sade Rafael Bermejo vid prisutdelningen i september.

Priset The Next Awards instiftades 2021 med syftet att hylla nytänkare och pionjärer som kan skapa en bestående positiv förändring.

– Under mer än 165 år har SEB stöttat entreprenörskap i alla dess former. Det är en del av vår historia och grunden för välstånd och sysselsättning. Syftet med The Next Awards är att fira de entreprenörer som har utmärkt sig under de senaste tolv månaderna, att få se deras glädje smitta av sig och inspirera andra, sade SEB:s vd Johan Torgeby under finalen.

Priset delas ut i tre kategorier: ”New Ideas” som hyllar nytänkande idéer och initiativ, ”Transformation” som lyfter fram företag som gjort en betydande förändring och det tredje priset ”Community” går till föreningar och organisationer som gör skillnad genom att lösa olika samhällsproblem.

Det är i den sistnämnda kategorin som Rafael Bermejo och stiftelsen IFS belönas med en utmärkelse, som förutom äran består av en prischeck på 250 000 kronor, som vid finalen överlämnades av Johan Torgeby.

Biogummi från restprodukter i skogen

Vinnare i kategorin New Ideas blev Henrik Otendal, vd för företaget Reselo, som har utvecklat ett biogummi baserat på restprodukter från skogsindustrin.

– Vi använder rester som man i dag bara eldar upp och gör ett gummi av dessa. Det kan ersätta syntetiskt, fossilbaserat gummi i allt från skor till kläder och träningsutrustning, berättar han.

Som vinnare får Reselo en plats i SEB:s tillväxtprogram Greenhouse med skräddarsydd rådgivning anpassad till företaget.

– Att driva en startup är en ständig kamp för att komma igenom bruset och få kunder. Det här priset här ger oss extra synlighet och hjälper oss med det, säger Henrik Otendal.

Pristagarna i The Next Awards.

Självrengörande golv för djurhållning

Priset i kategorin Transformation gick till företaget Moving Floor, som representerades av systrarna Peg Söderberg, vd, och Katja Lindvall, vice vd. Företaget utvecklar ett självrengörande system för djurhållning, som i dag exporteras över hela världen. De kallar sig själva för Sveriges långsammaste startupbolag. Idén väcktes redan 1996 av deras far Tommy Lindvall, som insåg att om djuren inte kan förflytta sig från sin gödsel måste golvet förflytta sig under djuren.

– Vi gör automatisk rengöring för lantbrukets djur vilket minskar gårdarnas klimatutsläpp och ger friskare djur genom minskad antibiotikaanvändning, säger Katja Lindvall.

