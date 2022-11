En algoritm ska hjälpa kvinnor att hitta rätt terapeut

Göteborgsbolaget Meela har valts ut att delta i Di Digitals pitchtävling på eventet Female Founders den 30 november.

Meelas medgrundare Tiffany Boswell är uppvuxen med en syster och mamma som är psykoterapeuter. Hon har genom åren fått höra klagomål från dem om felmatchningar mellan patient och terapeut.

”Runt 50 procent av patienter avslutar sin terapi innan tredje mötet på grund av missmatchning med sin terapeut”, säger Tiffany Boswell.

Hon har själv upplevt det och berättar också om när en vän med alkoholproblem som är ateist fick träffa en psykolog som var djupt religiös och det krockade totalt.

När hon själv läste till psykolog pratade hennes lärare om vikten av det man kallar terapeutisk allians. Det är ett begrepp inom psykologin som står för relationen mellan patient och psykolog. Forskningen under senaste 50 åren visar hur en god allians ökar chanserna för ett bättre behandlingsresultat.

Inspirerad av sin uppväxt och sina studier fick Tiffany Boswell idén till Meela. Det är en automatiserad matchningstjänst som hjälper kvinnor att hitta rätt psykolog eller psykoterapeut.

För tre år sedan flyttade hon från staden Burnley, som ligger 3,5 mil från Manchester, till Göteborg för kärlekens skull. Där träffade hon Malin Frithiofsson, ängelinvesterare och engagerad i Women in tech i Göteborg, och pitchade sin idé för henne. Hon rekommenderade Tiffany Boswell att kontakta Natali Suo, som står bakom Facebook-gruppen Stressgäris med över 7.500 medlemmar, där kvinnor samlas kring stressrelaterad psykisk ohälsa.

De fann varandra direkt och började gå igenom forskningen för att se hur stort problemet är. Därifrån plockade de ut 43 kliniska mätpunkter som Meelas algoritm använder för att matcha kvinnor med tre för dem kompatibla psykologer eller psykoterapeuter.

Meelas medgrundare Natali Suo var tidigare marknadschef för matteappen Albert och har arbetat som föreläsare och organisationskonsult med fokus på hållbart arbetsliv och psykisk hälsa på arbetet.

I dag delar Tiffany Boswell och Natali Suo vd-skapet i Meela och för några veckor sedan lanserades tjänsten i automatiserad form. Under det senaste året har man testat algoritmen manuellt och matchat nära 400 kvinnor med psykologer och psykoterapeuter.

”Bara 2,2 procent av dem har avslutat terapin innan tredje mötet”, säger Tiffany Boswell.

Runt 300 psykologer och psykoterapeuter är anslutna till tjänsten och det är de som betalar för matchningar medan den är gratis för användarna.

Problemet med att hitta rätt hjälp och även rätt terapiform är inte nytt. En Google-sökning eller personlig rekommendation räcker inte, menar Tiffany Boswell.

”Sverige har en fetisch för KBT (kognitiv beteendeterapi), men det betyder inte att den är mest effektiv. Det många inte vet är att det finns över 100 olika terapiformer”, säger hon.

Tiffany Boswell lyfter också diskussionen om att det finns ett rasistiskt inslag i KBT, då terapiformen är inriktat på personens beteende utan att ta hänsyn till omständigheterna runtomkring. Det är något som tagits upp till debatt bland icke-vita psykologer och psykoterapeuter, främst i USA.

”KBT fungerar jättebra för många människor, men det kan också vara skadligt när vi separerar mentala hälsoproblem från sociala strukturer. Då kan något som beror på systematisk diskriminering i samhället av människor med annan hudfärg eller kvinnor istället riktas mot att den enskilda personen skulle tänka och agera fel.”

Enligt henne är det problematiskt att KBT favoriseras framför andra terapiformer i den offentliga vården.

Meela är inte kopplat till landstingen i dagsläget även om grundarna undersöker den möjligheten. En privat terapitimme kostar i genomsnitt mellan 900 och 1.300 kr beroende på var det är i landet.

Bolaget har hittills växt organiskt utan någon större marknadsföringsbudget och teamet består av de två grundarna, den tekniska chefen Alexander Kurtsson samt tre utvecklare och en interaktionsdesigner som jobbar på distans.

”Vi skickade vår första faktura sex veckor efter vi startade bolaget och vi har växt med 46 procent månad till månad.”

Förutom intäkter har Meela fått in 4,5 miljoner i investeringar från bland annat stiftelsen The Inner Foundation, som Annika Sten Pärson och Pär-Jörgen Pärson, till vardags partner på Northzone, står bakom. Även affärsänglar som Malin Wallin och Johan Hedevåg, tidigare i ledningen på Kry, och Mauro Bagnato, ingenjörschef på Kry har investerat. Liksom Elsa Hyland på riskkapitalbolaget Backing Minds och Kerstin Cooley och Katja Bergman från Brightly Ventures.

”80 procent av våra investerare är kvinnor och det var medvetet från vår sida. Kvinnor förstår vår produkt. Det många inte har insett är att psykologi är skapat av män. Samtidigt som kvinnor är de största konsumenterna av terapi.”

Ett mål är att ta tjänsten till Tiffany Boswells hemland, Storbritannien.

”Här i Sverige så finns det socialförsäkring, men i Storbritannien är människor vana vid att betala för terapi.”

