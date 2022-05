Elon Musk väntas bli tillförordnad vd på Twitter

Så funkar NordVPN – läs mer här

Ju mer digitala vi blir, desto mer digitala blir även de kriminella. Idag är cyberangrepp mot företag vardagsmat. Nedan listar experten Daniel Markuson de vanligaste digitala angreppen kriminella använder för att attackera ditt företag.

– Gemensamt för dessa typer av bedrägerier är, i grund och botten, att någon försöker tjäna pengar genom att stjäla dina uppgifter eller på annat sätt skada din verksamhet, säger han.

Kallas nätfiske på svenska. Här försöker bedragarna via falska meddelanden locka till sig personlig information eller pengar. Oftast skickas mejl från adresser som efterliknar en seriös avsändare för att få dig som användare att öppna mejlet och klicka på en bilaga eller länk. Din enhet infekteras med skadlig programvara som kan användas för att stjäla värdefull information från din enhet och skicka till bedragaren eller ta över och fjärrstya enheten.

En variant på nätfiske som riktar in sig specifikt på dig eller ditt företag. Bedragaren har tagit reda på bakgrundsinformation om dig och använder detta i sina försök att få dig att klicka på en länk. Ofta kan mejlet, eller meddelandet på sociala medier, se ut att komma från en arbetskollega eller vän för att vagga in dig i falsk trygghet.

Liknande upplägg som ovan men via SMS. Eftersom vi inte förväntar oss att bedragare har våra mobilnummer är det lätt hänt att man går på detta trick. Ett vanligt tillvägagångssätt är bedragarna utger sig för att vara din bank och uppmanar dig att klicka på bifogad länk, där du ska fylla i dina kontouppgifter för att banken utför kontroller. Vishing är varianten där du blir uppringd och ombeds göra samma sak.

Liknar phishing men här nöjer sig inte bedragarna med att ”bara” utge sig för att vara någon annan – de har även skapat en hel struktur med exempelvis exakta kopior av riktiga sajter, mejladresser och verkliga IP-adresser. Detta gör spoofing-bedrägerier svåra upptäcka.

Kallas skadlig programvara på svenska och är samlingsnamnet för olika typer av programvara enbart skapade för att skada och infektera enheterna som attackeras. En del malware skickas ut brett av bedragare och utnyttjar säkerhetshål i din enhet, andra sätt att drabbas är varianter av ovan – att man exempelvis öppnat en bilaga på mejlen eller via en falsk app.

• Virus: Ett program som automatiskt sprider sig vidare från värd till värd. De värsta varianterna kan orsaka systemkrascher.

• Trojaner: Program som ser legitima ut på ytan men har skadlig kod i sig för att exempelvis spionera eller stjäla personlig data.

• Ransomware: Tar över, krypterar och låser din enhet. Kan endast låsas upp om du betalar en lösensumma.

• Spyware: Spionerar på vad du gör på enheten och skickar informationen vidare

• Keyloggers: Spårar dina lösenord. Mycket svårt att upptäcka.

Hur ska du då skydda sig från att utsättas för attacker? Markuson återkommer till det klassiska begreppet ”kunskap är makt”. Ju mer du är medveten om riskerna, desto enklare att förhindra angrepp mot ditt företag.

– Om man tar sig tid att förstå nätsäkerhet och utbilda sin personal hur man ska bete sig på nätet är mycket vunnet. Klicka aldrig på länkar eller bilagor om du inte är absolut säker, säger han.

Markusson pekar också på vikten att säkerhetskopiera företagets data regelbundet, ha ett bra antivirus och använda VPN.

– Antivirus är bästa sättet att skydda sig mot malware, samtidigt är det viktigt att ha en bra VPN-tjänst för att surfa anonymt, säger han och fortsätter:

– NordVPN har nu lyckats kombinera dessa två genom funktionen Threat Protection, som skyddar mot skadlig programvara, scannar allt du laddar ner och förhindrar spårning av dina aktiviteter. Det funkar även om du inte är uppkopplad mot VPN.

Få skydd mot skadlig programvara – så gör du

Detta är ett VPN

VPN, står för ”virtuellt privat nätverk”. Det både krypterar all din data och skyddar din identitet online. När du kopplar upp mot en VPN-tjänst skapas en krypterad ”tunnel” över nätet där all din data färdas. Enkelt förklarat ”lindas” all din data in i ett krypterat paket som håller datan säker under överföring, när datan sedan anländer till dig avkrypteras den via VPN-tjänsten.

Med NordVPN + Threat Protection får du följande:

– Skydd mot skadlig programvara, varningar om osäkra webbplatser och automatisk skanning av nedladdade filer och bilagor.

– Spårningsblockerare som hindrar tredjeparts-sajter att spåra din aktivitet på nätet.

– Annonsblockerare som blockerar annonser och popup-fönster.

– Threat Protection fungerar även utan uppkoppling mot VPN.